El Ministerio de Educación de San Juan avanza en los últimos pasos para poner en funcionamiento las libretas digitales, una herramienta que permitirá modernizar el seguimiento académico de los estudiantes y mejorar la comunicación entre las escuelas y las familias. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que el sistema se encuentra en una etapa final de revisión y ajuste antes de su lanzamiento definitivo.

Fuentes explicó que actualmente se está verificando el funcionamiento general de la plataforma para detectar posibles inconvenientes. "Estamos evaluando si existe algún defecto en el sistema o si algún docente no pudo completar correctamente la carga de información. Nos encontramos en una etapa de revisión para garantizar que la herramienta funcione de manera adecuada en todas las instituciones", señaló a DIARIO HUARPE.

La funcionaria destacó además el trabajo que realizan los equipos docentes para incorporar esta nueva modalidad. "Estamos trabajando intensamente junto a nuestros docentes, que realizan una tarea extraordinaria. Consideramos que las computadoras y las nuevas herramientas tecnológicas serán un apoyo importante tanto en los aspectos administrativos como en los pedagógicos", afirmó.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Según explicó la ministra, una vez que los estudiantes estén incorporados al sistema, los docentes solo deberán actualizar las calificaciones y la información académica correspondiente. "Después de cargar a los alumnos, únicamente será necesario registrar las notas. El sistema generará automáticamente una trayectoria educativa de cada estudiante mediante herramientas tecnológicas que permitirán un seguimiento más completo", indicó.

Fuentes remarcó que la provincia está dando un paso importante hacia la digitalización de los procesos escolares. "Estamos migrando hacia una libreta digital que representa una nueva forma de gestionar la información educativa y de acompañar el recorrido de los estudiantes", sostuvo.

Más contacto entre las familias y la escuela

Uno de los objetivos centrales del programa es acercar la información académica a los hogares. "La plataforma permitirá una comunicación más rápida entre las familias y las escuelas. Los padres podrán acceder a las calificaciones y conocer de manera más ágil el proceso y la trayectoria pedagógica de sus hijos", expresó.

Respecto de la fecha de puesta en marcha para los usuarios, la ministra evitó fijar un plazo concreto, aunque aseguró que el lanzamiento está próximo. "Estamos terminando los últimos detalles. Hay escuelas que ya finalizaron la carga de información y ahora debemos verificar que todas las instituciones incluidas en el programa hayan completado el proceso. Una vez realizados los ajustes necesarios junto con el Ministerio de Modernización, estaremos en condiciones de comunicar esta novedad a toda la comunidad educativa", concluyó.