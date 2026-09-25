Durante cinco jornadas intensas de intercambio científico, la provincia de San Juan se consolidó una vez más como la capital astronómica de la región al albergar la 68ª Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA).

El encuentro, desarrollado entre el 21 y el 25 de septiembre, convocó a decenas de investigadores, docentes, becarios y estudiantes universitarios de distintos puntos del país.

La organización del evento estuvo a cargo de manera conjunta por el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) y el Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE), instituciones referentes en la materia a nivel nacional e internacional.

Agenda científica y desarrollo académico

La reunión ofreció una grilla de actividades que incluyó conferencias magistrales, exposiciones de trabajos, presentaciones de pósteres académicos y mesas de debate.

El objetivo central del encuentro fue compartir los últimos avances en las líneas de investigación, intercambiar experiencias de campo y coordinar proyectos futuros para el desarrollo astronómico en la Argentina.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) destacaron la trascendencia de haber sido parte activa de la organización y logística de este evento, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo los lazos comunitarios entre científicos e instituciones académicas de todo el territorio nacional.