Las denuncias por grooming en San Juan registraron un fuerte crecimiento durante los últimos años y encendieron las alarmas de la Justicia. Mientras en 2024 se contabilizaron 9 causas, durante 2025 la cifra trepó a 75 denuncias y, hasta julio de 2026, ya ingresaron 69 casos.

Ante este escenario, el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación pondrán en marcha un programa integral de prevención del grooming, desarrollado de manera conjunta con el objetivo de brindar herramientas para la detección temprana, la concientización y el uso seguro de las tecnologías.

La evolución de las cifras anticipa un escenario todavía más preocupante. De mantenerse la tendencia registrada hasta julio, la provincia podría superar las 158 denuncias durante 2026, lo que representaría un incremento proyectado del 113% respecto de 2025.

El dato refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y educación digital, especialmente entre niños, adolescentes y sus familias.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el fiscal Pablo Martín, integrante de la UFI Delitos Informáticos, remarcó que la prevención no puede quedar únicamente en manos de las instituciones educativas y pidió a los padres involucrarse activamente.

El rol de los padres frente al grooming

Martín explicó que uno de los primeros pasos consiste en que los adultos conozcan los riesgos a los que pueden quedar expuestos los menores cuando utilizan dispositivos conectados a internet.

“La familia, en primer lugar, debe involucrarse, informarse”, sostuvo el fiscal, quien advirtió que cada vez son más pequeños los niños que acceden a celulares, computadoras, videojuegos y plataformas digitales.

En ese sentido, señaló que existen casos de niños de 8 y 9 años que pueden quedar expuestos a situaciones de vulnerabilidad a través de plataformas, juegos online o chats incorporados a esos juegos.

Por eso, consideró fundamental que los padres conozcan qué dispositivos utilizan sus hijos, qué aplicaciones tienen instaladas y con quiénes interactúan en internet.

Martín también recomendó recurrir a los controles parentales y revisar las configuraciones de las plataformas. En particular, advirtió sobre la importancia de no falsear la edad de los menores para permitirles acceder a redes sociales o aplicaciones que establecen restricciones etarias.

“Tenemos que entender cómo es este delito, quién está detrás y cuáles son las funciones como papás que tenemos que hacer”, explicó.

“El chico está en su habitación, pero está abierto al mundo”

El fiscal sostuvo que las campañas de prevención en las escuelas pueden ser importantes, pero consideró que el acompañamiento familiar resulta fundamental para detectar situaciones de riesgo.

Según explicó, cuando los padres conocen la actividad digital de sus hijos y mantienen conversaciones sobre lo que sucede en las redes, pueden advertir más rápidamente cambios o situaciones que podrían derivar en un caso de grooming.

Martín destacó además que el mayor acercamiento de las familias a la problemática ya comenzó a reflejarse en las consultas y denuncias que llegan a la Justicia.

“Gracias a ustedes se ha empezado a hablar”, señaló en referencia a la difusión periodística de la problemática.

El fiscal contó que recibieron casos en los que determinadas situaciones finalmente no configuraban un delito, pero que igualmente sirvieron para que los padres comenzaran a prestar mayor atención a las conversaciones y actividades de sus hijos en internet.

En ese contexto, remarcó que algunos adultos volvieron a ejercer un mayor control sobre la actividad digital de los menores.

“Creemos que mientras estamos en casa, el chico está en la habitación, está en un lugar seguro, y en realidad está abierto al mundo y puede ser víctima de este tipo de delitos”, advirtió.

Un programa para detectar y prevenir

El nuevo programa impulsado por el Ministerio Público y el Ministerio de Educación buscará justamente fortalecer las herramientas para que docentes, estudiantes y familias puedan reconocer señales de alerta y actuar ante posibles situaciones de grooming.

La propuesta contempla acciones de concientización, prevención y educación digital, con material destinado a explicar los riesgos que existen en las plataformas y las formas en que los adultos pueden acompañar a los menores.

El crecimiento de las denuncias registrado en San Juan refuerza la necesidad de trabajar sobre el problema desde distintos ámbitos. Las autoridades apuntan a que la prevención no quede limitada al ámbito escolar, sino que también se traslade a los hogares, donde el acompañamiento familiar puede resultar determinante para detectar tempranamente situaciones de riesgo.