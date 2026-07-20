San Juan continúa consolidando su protagonismo dentro del mapa minero argentino. De acuerdo con el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia alcanzó en marzo de 2026 un total de 5.579 puestos de trabajo mineros, ubicándose como la segunda jurisdicción con más empleo del sector en el país, solo por detrás de Santa Cruz.

El dato cobra mayor relevancia al observar la evolución de los últimos doce meses. Mientras el empleo minero nacional creció un 1,2% interanual y sumó 491 nuevos puestos de trabajo, San Juan registró una expansión del 8,4%, una de las más altas de Argentina. Sólo Catamarca mostró un crecimiento superior, con una suba del 21,9%.

Además, San Juan integra junto con Santa Cruz el grupo de provincias que concentran la mayor cantidad de trabajadores mineros del país. Entre ambas reúnen el 36% del empleo minero nacional.

El informe muestra que el principal motor de la generación de empleo en Argentina fue la minería metalífera, un segmento en el que San Juan tiene buena parte de sus expectativas productivas y de crecimiento. A nivel nacional, el rubro metalífero alcanzó los 13.026 puestos de trabajo, concentró el 32,5% del empleo minero y sumó 808 nuevos empleos en un año, con un crecimiento interanual del 6,6%. Se trató del sector que más puestos generó en términos absolutos.

Detrás apareció el litio, con 5.382 trabajadores y un crecimiento del 6,5%, equivalente a 327 nuevos empleos. Ambos segmentos explican gran parte de la expansión laboral que mostró la minería durante el último año.

En marzo de 2026, el empleo minero total del país llegó a 40.141 trabajadores directos registrados, marcando la segunda mejora interanual consecutiva desde mediados de 2024.

Otro dato llamativo del relevamiento es que la cantidad de empresas mineras disminuyó. En marzo se contabilizaron 993 firmas en todo el país, 57 menos que un año antes, lo que representó una caída interanual del 5,4%. Sin embargo, el empleo continuó creciendo debido al peso que tienen los proyectos metalíferos y de litio, actividades que cuentan con plantillas laborales significativamente más grandes que otros segmentos de la industria. Mientras las compañías metalíferas representan apenas el 5,9% de las empresas mineras del país, concentran el 32,5% del empleo del sector.

Los datos reflejan un escenario en el que la minería argentina vuelve a mostrar señales de recuperación laboral y en el que San Juan se posiciona entre las provincias con mejor desempeño, en un contexto marcado por el avance de nuevos proyectos y una creciente actividad vinculada a los grandes desarrollos metalíferos.