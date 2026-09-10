El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, emitió una alerta preventiva por posibles heladas para este fin de semana y el lunes 14 de septiembre.

Según los pronósticos actuales, podrían registrarse temperaturas bajo cero en algunas zonas agrícolas de la provincia durante el sábado 12, domingo 13 y lunes 14.

Desde el organismo aclararon que se trata de un pronóstico que puede presentar modificaciones en las próximas horas. Por este motivo, la información fue comunicada de manera preventiva para que los productores permanezcan atentos.

Recomiendan tomar medidas

Ante la posibilidad de que se registren temperaturas bajo cero, desde el Ministerio de Producción señalaron la importancia de que los productores puedan tomar las medidas necesarias para proteger sus cultivos.

La alerta apunta a anticipar el posible escenario climático y permitir que quienes desarrollan actividades agrícolas en las zonas alcanzadas puedan estar preparados ante eventuales heladas.

El pronóstico comprende tres jornadas: sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de septiembre. La situación será susceptible de cambios de acuerdo con las actualizaciones de los pronósticos.

Cómo denunciar daños por heladas

Desde la Dirección de Contingencias y Registro de Productores también recordaron el procedimiento que deberán realizar los productores en caso de que finalmente se registren daños como consecuencia de las heladas. La denuncia deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro.

Para obtener más información o realizar consultas, los productores pueden comunicarse con la Dirección de Contingencias y Registro de Productores al teléfono 4306345.

De esta manera, el Gobierno provincial difundió el alerta con anticipación para que el sector agrícola permanezca atento a la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.