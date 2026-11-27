Obras Sanitarias Sociedad del Estado implementará un nuevo incremento tarifario en San Juan a partir del 1 de diciembre de 2026. La disposición oficializada en el Boletín Oficial impacta directamente en el período de facturación 12-2026 y alcanza a usuarios residenciales, comercios, industrias, jubilados y beneficiarios de tarifas sociales en toda la provincia.

La resolución establece una suba del 7% en el coeficiente K de la empresa estatal, el cual pasará de 2.658 a 2.844 en este cierre de año. Según detallaron desde el organismo, este reajuste responde a la necesidad de afrontar el encarecimiento de los costos operativos y sostener el equilibrio económico-financiero para asegurar la regularidad y eficiencia del servicio.

Nuevos valores para viviendas y terrenos baldíos en San Juan

Para los inmuebles edificados de carácter residencial, este incremento del 7% respecto a los cuadros vigentes desde septiembre fija los siguientes importes mínimos mensuales sin IVA:

Vivienda con servicio de agua: $18.470,31

Vivienda con servicio de cloacas: $18.470,31

Vivienda con agua y cloacas: $33.822

La actualización dispuesta por el organismo provincial también modifica los importes mensuales para los propietarios de terrenos baldíos, quienes abonarán los siguientes montos mínimos sin impuestos:

Baldío con servicio de agua: $11.281,29

Baldío con servicio de cloacas: $11.281,29

Baldío con ambos servicios: $20.645,10

Cómo quedan las tarifas comerciales e industriales desde diciembre

El sector comercial e industrial registrará actualizaciones diferenciadas según el tipo de prestación y los niveles de recargo establecidos en el esquema vigente. Para los establecimientos sin recargo, los nuevos valores mínimos sin IVA quedaron establecidos de la siguiente manera:

Comercio o industria con servicio de agua: $22.715,57

Comercio o industria con servicio de cloacas: $22.556,61

Comercio o industria con agua y cloacas: $41.287,22

Asimismo, la normativa mantiene vigentes los escalones de recargo comercial e industrial del 25%, 50%, 100%, 150% y 300%, cuyos montos finales varían de acuerdo con la categoría asignada a cada contribuyente antes de sumar el impuesto al valor agregado.

Tarifas sociales, jubilados y entidades civiles en San Juan

Mediante la Decisión N.º 0871, la compañía también actualizó los beneficios para los usuarios incluidos en la Red de Escasos Recursos, quienes pagarán los siguientes valores mínimos sin IVA:

Red de Escasos Recursos con agua: $9.236,65

Red de Escasos Recursos con cloacas: $9.236,65

Red de Escasos Recursos con ambos servicios: $16.897,59

Por su parte, los jubilados y pensionados empadronados bajo la Marca J afrontarán la misma proporción de ajuste que el resto del padrón, quedando sus tarifas mínimas mensuales sin impuestos fijadas así:

Marca J con agua potable: $12.929,52

Marca J con servicio cloacal: $12.929,52

Marca J con ambas prestaciones: $23.660,40

Finalmente, las entidades contempladas dentro de la Marca U, que agrupa a uniones vecinales, bomberos voluntarios, asociaciones civiles de salud pública y organizaciones de asistencia social, tendrán los siguientes importes mínimos sin IVA desde diciembre de 2026: