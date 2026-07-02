La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el proyecto del Ejecutivo provincial que crea el Sistema Único de Gestión de Trámites para Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios. La iniciativa, que obtuvo 32 votos afirmativos, busca reducir la burocracia, acelerar los tiempos administrativos y descentralizar parte del proceso mediante la intervención de profesionales habilitados. Durante el debate, la diputada informante María Rita Lascano, junto a los diputados Federico Rizo y Mario Herrero, defendieron la propuesta.

"Este proyecto nace para satisfacer dos necesidades que venía expresando el sector productivo de la provincia: desburocratizar los procedimientos e incentivar la inversión privada mediante una plataforma digital denominada Digital San Juan", sostuvo Lascano durante la sesión.

La legisladora explicó que el nuevo régimen simplificado alcanzará a establecimientos de hasta 300 metros cuadrados. "A través de la certificación de un profesional habilitado se reemplazarán cinco certificados que anteriormente se gestionaban por separado, lo que permitirá reducir tiempos y facilitar la apertura de comercios", afirmó.

Además, indicó que las actividades de mayor complejidad, como establecimientos sanitarios, industrias, espacios de gran concurrencia, instituciones educativas o comercios que manipulen sustancias inflamables, ingresarán en un régimen general agilizado, con el objetivo de acelerar igualmente los procedimientos administrativos.

El rol de los municipios

Uno de los aspectos centrales de la norma es que mantiene la competencia constitucional de los municipios para otorgar las habilitaciones comerciales, aunque concentra en un único sistema los trámites provinciales que intervienen en ese proceso.

"Este proyecto no debe verse como una intromisión en las competencias municipales, sino como una herramienta de coordinación, modernización y acompañamiento. Simplificar trámites no significa relajar controles, sino controlar mejor, con reglas claras y procedimientos transparentes", expresó el diputado Federico Rizo.

Silencio administrativo y adhesión municipal

La ley también establece un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo provincial resuelva los expedientes vinculados con las habilitaciones. En caso de que ese período sea superado, comenzará a regir el mecanismo de silencio administrativo positivo, permitiendo avanzar con el trámite cuando la administración no se expida dentro del tiempo previsto.

Por otra parte, la normativa invita a los municipios sanjuaninos a adherirse al nuevo sistema para unificar criterios y agilizar los procedimientos que actualmente son tercerizados ante organismos provinciales.

Durante el cierre del debate, el diputado Mario Herrero afirmó: "Este nuevo régimen pretende aportar mayor eficacia y simplificación a un trámite histórico que muchas veces resultó complejo para quienes buscan abrir o mantener un comercio. La adhesión de los municipios permitirá resolver un problema recurrente y mejorar el funcionamiento del sistema". Con la aprobación en general y en particular, el proyecto quedó convertido en ley.

Qué cambia con la nueva ley

La norma crea el Sistema Único de Gestión de Trámites para Habilitaciones Comerciales, Industriales y de Servicios, una herramienta que busca concentrar y agilizar los procedimientos que intervienen en la obtención de habilitaciones para distintos emprendimientos en San Juan. El objetivo es reducir la burocracia, simplificar requisitos y disminuir los tiempos de respuesta del Estado.

El nuevo esquema incorpora un régimen simplificado para establecimientos de hasta 300 metros cuadrados, donde profesionales habilitados podrán emitir certificaciones técnicas que reemplazarán varios trámites provinciales. Además, establece un régimen agilizado para actividades de mayor complejidad, fija un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo resuelva los expedientes e invita a los municipios a adherirse al sistema para coordinar los procedimientos.