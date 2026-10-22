San Juan aprobó una ley para subastar vehículos acumulados en depósitos judiciales

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la denominada ley de chatarra, que permitirá subastar vehículos alojados en depósitos judiciales antes de que pierdan su utilidad. El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba explicó que los autos, camionetas y motos podrán venderse para seguir circulando o destinarse a la venta de autopartes, siempre que los informes técnicos lo permitan.

“Esto es para poder evitar contaminación ambiental, para poder agilizar tiempos, para poder hasta inclusive recaudar un poco más”, sostuvo Córdoba al explicar los objetivos de la iniciativa. El legislador señaló que vender un vehículo completo mediante una subasta pública puede generar un ingreso mayor que compactarlo y comercializarlo como chatarra.

Qué vehículos podrán subastarse

La ley contempla los vehículos que se encuentran en depósitos y fueron radiados, decomisados u alcanzados por otras medidas que impiden su utilización por parte de sus propietarios. Antes de definir su destino, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad deberán elaborar informes para determinar si pueden volver a utilizarse.

Según explicó Córdoba, los vehículos que estén en condiciones podrán subastarse para continuar circulando por la vía pública, mientras que también se contempla la venta de sus partes. La posibilidad de recuperar su utilidad dependerá de los informes favorables y de las condiciones que establezca la reglamentación.

La ley deberá ser reglamentada

El diputado indicó que la normativa aprobada deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial para definir cómo se implementará el procedimiento. Según explicó, el trabajo estaría a cargo del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, aunque no pudo precisar cuánto tiempo demandará.

La reglamentación deberá establecer aspectos operativos como la selección de los vehículos que se subastarán y la frecuencia de las subastas públicas. Córdoba aclaró que esas decisiones se tomarán en función de los informes que realicen las áreas de Ambiente y Seguridad y de las disposiciones que establezca el Ejecutivo.

A qué se destinará el dinero recaudado

Córdoba confirmó que los fondos obtenidos mediante las subastas tendrán destinos específicos establecidos en la propia ley. Según detalló, estarán vinculados con obras en materia social, programas ambientales y otras acciones previstas en el texto aprobado.

El legislador destacó que la venta de vehículos en condiciones de uso podría permitir una recaudación superior a la que se obtendría al venderlos como chatarra. De esta manera, la iniciativa busca combinar la recuperación económica de los bienes con la reducción de los problemas ambientales derivados de su acumulación.

Qué pasará con los propietarios

Consultado sobre la situación de los dueños de los vehículos decomisados, Córdoba sostuvo que la nueva ley no modifica el criterio que se aplica actualmente. “Si se le decomisa el vehículo, pierde el dominio del vehículo”, explicó el diputado al referirse a la situación de los propietarios alcanzados por esa medida.

La posibilidad de subastar un vehículo dependerá de que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa y de que los informes técnicos determinen su destino. La reglamentación del Ejecutivo será la que precise el procedimiento para poner en marcha el sistema.