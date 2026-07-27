La participación en las principales ferias nacionales e internacionales se consolidó como una de las estrategias del Gobierno de San Juan para impulsar las exportaciones y ampliar la presencia de los productos locales en nuevos mercados. Así lo afirmó el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, quien destacó los resultados obtenidos por las empresas sanjuaninas en los últimos eventos comerciales.

El funcionario explicó en Radio Sarmiento que la presencia de la provincia en exposiciones como Caminos y Sabores y La Rural permite mostrar la oferta productiva ante cientos de miles de potenciales compradores. "Son las grandes vidrieras del país y una oportunidad para incrementar las ventas tanto en el mercado interno como en el exterior", sostuvo.

Alonso resaltó que la última participación dejó resultados por encima de las expectativas. De las 24 empresas sanjuaninas presentes, ocho concretaron acuerdos comerciales, mientras que la mayoría generó contactos para distribuir sus productos en distintos puntos del país. Además, varias firmas mantuvieron reuniones con compradores e importadores de Uruguay, Perú, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El director señaló que estos resultados son especialmente relevantes porque, en este tipo de ferias, normalmente solo un porcentaje reducido de las empresas logra cerrar negocios concretos durante el evento.

Entre los productos que despertaron mayor interés mencionó los vinos, el aceite de oliva, espárragos, dulces de membrillo y otras elaboraciones regionales, además del atractivo que genera la propuesta turística y artesanal que acompaña el stand provincial.

En materia de comercio exterior, Alonso recordó que la minería continúa siendo el principal motor exportador de San Juan por volumen y facturación, aunque remarcó la importancia de fortalecer las economías regionales. En ese sentido, destacó el crecimiento sostenido de sectores como la vitivinicultura, la olivicultura, la industria farmacéutica y la producción agroindustrial.

También reconoció que el escenario internacional presenta desafíos por las tensiones comerciales, los conflictos bélicos y las modificaciones en las reglas del comercio global, factores que afectan la logística y los costos de exportación. Sin embargo, aseguró que San Juan logró sostener sus ventas externas y mantenerse entre las provincias con mejor desempeño exportador del país.

Finalmente, Alonso adelantó que la provincia ya trabaja en una nueva edición de ArgOliva, el reconocido concurso internacional de aceite de oliva. Explicó que el certamen no solo premia la calidad de los productos, sino que también brinda a los productores una evaluación técnica que les permite mejorar sus procesos y consolidar el posicionamiento del aceite sanjuanino en los mercados internacionales.