Quienes planeen reunirse para ver la final del Mundial entre Argentina y España o salir a celebrar deberán hacerlo con abrigo y, de ser posible, un paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo una jornada marcada por el frío, el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias aisladas desde la madrugada hasta la noche.

De acuerdo con el informe oficial, la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 13°C, por lo que el ambiente se mantendrá frío durante toda la jornada.

Las precipitaciones aisladas podrán registrarse durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%. Incluso durante el horario en que se dispute la final del Mundial no se esperan mejoras en las condiciones meteorológicas.

Para la tarde, cuando se desarrollará el encuentro decisivo, el SMN prevé una temperatura cercana a los 13°C, cielo mayormente cubierto y posibilidades de lluvias aisladas. Ante este panorama, recomiendan salir con ropa de abrigo y elementos impermeables para evitar inconvenientes.

El viento también contribuirá a la sensación térmica baja. Durante gran parte del domingo soplará desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que hacia la noche rotará al sudoeste.

Además del pronóstico para el Gran San Juan, el organismo mantiene dos alertas meteorológicas vigentes para la provincia. La primera es una alerta naranja para la zona cordillerana del departamento Iglesias, donde se esperan nevadas persistentes y vientos intensos, condiciones que podrían generar complicaciones en la circulación y reducir significativamente la visibilidad.

También continúa una alerta amarilla por nevadas para el oeste sanjuanino. El fenómeno podría afectar principalmente sectores de Calingasta, aunque también alcanzar zonas cercanas de los departamentos Rivadavia, Ullum, Pocito y Sarmiento, donde se recomienda extremar las precauciones al transitar por rutas y caminos de montaña.

Con este panorama, el domingo combinará el clima invernal con la expectativa por la definición del Mundial, en una jornada donde el frío y las lluvias serán protagonistas en gran parte de San Juan.