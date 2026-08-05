El conflicto diplomático entre Argentina y Brasil abrió interrogantes sobre el comercio bilateral, pero desde el Gobierno de San Juan buscaron transmitir tranquilidad. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, aseguró que los acuerdos comerciales privados no deberían verse afectados por la situación política, aunque reconoció que existe inquietud por una medida que podría complicar las exportaciones locales.

"No creo que los acuerdos que existen entre privados se vean afectados por este conflicto. Son relaciones comerciales que tienen una dinámica propia y entendemos que van a continuar", afirmó Fernández al referirse al escenario actual entre ambos países.

Sin embargo, el funcionario reconoció que hay un aspecto que genera preocupación en la provincia. "Nos preocupa una cuestión sobre la que veníamos trabajando y que tiene que ver con las restricciones para los envases de tamaño mayor a 5 litros. Es un tema que seguimos de cerca porque puede impactar sobre algunas exportaciones", sostuvo en radio Sarmiento.

El ministro explicó que la Provincia continuará realizando gestiones para evitar que esas medidas afecten la competitividad de los productos sanjuaninos en el mercado brasileño.

Brasil sigue siendo un socio clave

Las declaraciones de Fernández llegan apenas días después de que el Gobierno provincial reforzara su estrategia para recuperar las exportaciones de uva en fresco hacia Brasil, un mercado considerado estratégico para la economía sanjuanina.

Según datos oficiales difundidos por Comercio Exterior, durante el período 2024-2025 las exportaciones de uva fresca hacia ese destino crecieron un 73% en valor y un 46% en volumen respecto del ciclo anterior, una recuperación que busca consolidarse tras más de una década de caída del sector.

Además, Brasil concentra históricamente cerca del 50% de las ventas externas de uva de mesa sanjuanina y representa un mercado de más de 220.000.000 de habitantes, una ventaja logística para un producto altamente perecedero.

Las gestiones que continúan

En paralelo, la provincia mantiene abierta hasta el 15 de agosto la inscripción al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del Senasa, herramienta que permite a los establecimientos exportar uva en fresco a Brasil sin necesidad de aplicar el tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo.

"Seguiremos trabajando para sostener y ampliar los mercados de exportación. Brasil continúa siendo un socio comercial muy importante para San Juan y la prioridad es que nuestros productores puedan seguir creciendo", señaló Fernández.

"Vamos a seguir acompañando todas las gestiones necesarias para que San Juan mantenga y amplíe su presencia en el mercado brasileño. La prioridad es que nuestros productores puedan seguir exportando y generando empleo", concluyó el ministro.