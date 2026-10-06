El acuerdo firmado el 10 de agosto por el gobernador Marcelo Orrego y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, establece que San Juan asumirá durante 20 años el financiamiento, la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la ejecución de obras en distintos tramos de rutas nacionales. La titularidad de esas rutas, sin embargo, seguirá siendo nacional y permanecerán bajo jurisdicción de Vialidad Nacional.

El convenio también fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contó con la participación del ministro sanjuanino de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. La clave del acuerdo está en el reparto de responsabilidades: Nación conserva la propiedad de los corredores, mientras la Provincia se hará cargo de sostener y mejorar los sectores incluidos.

De esta manera, San Juan deberá afrontar durante dos décadas los costos correspondientes a los trabajos previstos en esas rutas. Las obras que se ejecuten quedarán posteriormente incorporadas al patrimonio de Vialidad Nacional.

Qué tramos quedan en manos de San Juan

El acuerdo alcanza a sectores de las rutas nacionales 40, 20, 150, 153 y 149, además del nudo vial formado por las rutas 40 y A014 en el acceso sur al Gran San Juan. Sin embargo, el reparto no es igual en todos los corredores y existen sectores que continuarán bajo responsabilidad exclusiva de Vialidad Nacional.

En la Ruta Nacional 40, la Provincia tendrá a su cargo los tramos norte y sur, mientras que Nación conservará el sector comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja.

En la Ruta Nacional 20, San Juan asumirá el tramo que conecta con San Luis. En la Ruta Nacional 150, la Provincia tendrá responsabilidad entre Jáchal y Rodeo, mientras que Vialidad Nacional seguirá a cargo del sector entre Jáchal y Valle Fértil.

La Ruta Nacional 153, en el corredor Sarmiento-Pedernal-Los Berros, permanecerá bajo responsabilidad de Vialidad Nacional. En la Ruta Nacional 149 habrá un esquema compartido para distintos sectores de Calingasta e Iglesia.

También quedará bajo administración provincial el nudo vial de las rutas 40 y A014, ubicado en la Circunvalación del acceso sur al Gran San Juan.

Las rutas que siguen bajo Nación

El convenio establece además excepciones. El Paso de Agua Negra continuará bajo manejo de Vialidad Nacional, al igual que la Ruta Nacional 141 en el tramo que une San Juan con Chepes.

El punto central del acuerdo es que San Juan no recibe esas rutas como patrimonio provincial. Los corredores continúan siendo nacionales, pero la Provincia acepta durante 20 años responsabilidades que incluyen su financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras en los tramos definidos.

Así, el convenio firmado por Orrego y Santilli modifica de manera concreta quién deberá sostener parte de la infraestructura vial nacional en San Juan, aunque la titularidad y la jurisdicción de las rutas permanezcan en manos de Nación.