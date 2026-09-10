San Juan avanza con entrevistas para cubrir tres cargos judiciales clave

La Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados de San Juan inició durante la mañana del 10 de septiembre las entrevistas a los postulantes que integran las ternas para cubrir tres cargos en el Poder Judicial provincial. La reunión se desarrolló en la sala ubicada en el segundo piso del edificio Anexo y estuvo encabezada por la presidenta de la comisión, diputada Marcela Quiroga.

Durante la jornada participaron los legisladores Fernanda Paredes, Enzo Cornejo, Mario Herrero, Juan de la Cruz Córdoba y Franco Aranda. Las ternas habían sido remitidas previamente por el Consejo de la Magistratura de la provincia de San Juan.

Los cargos que están en análisis

Uno de los cargos a cubrir es el de Juez de Cámara de Apelaciones Laboral, Sala II, para el cual fueron postulados Gustavo Adrián Raso Flores, Daniela Belén Rivas Tello y Federico Marcelo Soria. La terna forma parte del proceso que lleva adelante la Legislatura para avanzar en la cobertura de los cargos judiciales.

Para el cargo de Fiscal de Cámara, la terna está integrada por Ignacio Antonio Achem, Nicolás Ayestarán y Juan Manuel García Castrillón. Los profesionales deberán atravesar las distintas instancias previstas dentro del proceso legislativo.

La tercera terna corresponde al cargo de Asesor de Menores e Incapaces y está conformada por Yanina Peri, María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes López. Los nombres fueron remitidos por el Consejo de la Magistratura para su tratamiento ante la Cámara de Diputados.

Cinco postulantes fueron entrevistados

En esta primera jornada fueron entrevistados cinco de los profesionales que integran las tres ternas. Las entrevistas restantes continuarán durante la próxima reunión de la Comisión de Justicia y Seguridad.

De esta manera, la Cámara de Diputados comenzó con una nueva instancia para avanzar en la definición de los candidatos destinados a ocupar los tres cargos del Poder Judicial de San Juan. El proceso continuará con las entrevistas pendientes en el próximo encuentro de la comisión.