San Juan avanza con la terna para la Cámara de Paz y sigue pendiente un juez de Familia

La designación de un nuevo integrante para la Cámara de Paz avanzó en la Legislatura de San Juan, mientras que la cobertura de un juzgado de Familia continúa pendiente y genera cuestionamientos por la demora. La diputada provincial Fernanda Paredes se refirió a ambos procesos durante la sesión ordinaria y advirtió sobre la cantidad de causas acumuladas en el fuero de Familia, donde todavía no se concretó la elección de un magistrado titular.

La legisladora explicó que ingresó al orden del día la comunicación del Consejo de la Magistratura sobre la terna conformada para cubrir la vacante en la Cámara de Paz. Con este paso, la propuesta tomó estado parlamentario y deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

"La terna está integrada por el doctor Facundo Acosta, la doctora Gimena Ortiz y el doctor Pablo Fariña. Ahora, el paso siguiente es avanzar con las entrevistas, una instancia cuya convocatoria depende de las autoridades de la Cámara", señaló a DIARIO HUARPE.

La diputada aclaró que este trámite es diferente al que planteó durante la misma sesión mediante una moción de preferencia. Su pedido apuntó a acelerar la designación del tercer juzgado de Familia, cuya vacante se produjo luego del ascenso del magistrado que ocupaba ese cargo.

El reclamo por el juzgado de Familia

Paredes sostuvo que la terna para cubrir ese cargo fue comunicada a la Cámara de Diputados hace aproximadamente un mes, pero hasta el momento no se avanzó con la convocatoria a entrevistas. Por ese motivo, solicitó que el tema tuviera tratamiento preferencial y que la designación pudiera resolverse durante la próxima semana.

"Pedí que se tratara con preferencia porque estamos hablando de un juzgado que tiene una enorme cantidad de causas. Atiende situaciones muy complejas y necesita contar con un juez titular. Actualmente se está recurriendo a la prórroga de otros magistrados, que deben hacerse cargo de más de un juzgado", manifestó.

En ese sentido, la legisladora remarcó que el volumen de trabajo representa una dificultad para el funcionamiento del servicio de Justicia. Según los datos que mencionó, el juzgado acumula más de 7.000 causas, alrededor de 22.000 escritos y más de 900 audiencias.

"Es difícil que un juez pueda administrar más de dos juzgados al mismo tiempo. Por eso considero fundamental que podamos brindarle a la ciudadanía un magistrado o una magistrada que se haga cargo de manera definitiva", expresó.

Una moción rechazada y sin explicaciones

La propuesta de Paredes para dar prioridad al tratamiento de la terna de Familia fue rechazada durante la sesión. Consultada sobre los motivos de esa decisión, la diputada aseguró que no recibió explicaciones.

"Solamente se rechazó la moción de preferencia. No hubo ninguna explicación sobre los motivos. Mi intención era que pudiéramos resolver la designación la semana próxima, teniendo en cuenta la urgencia y la complejidad de las causas que se tramitan en ese juzgado", afirmó.

La terna para cubrir ese cargo está conformada, según precisó la legisladora, por la doctora María Julia Comoglio, la doctora Lanzone y el doctor Lloveras.

Respecto de los plazos para continuar con el procedimiento, Paredes indicó que espera que la comisión correspondiente convoque a los postulantes para las entrevistas, aunque aclaró que no cuenta con información oficial sobre una fecha concreta.