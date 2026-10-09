San Juan busca fortalecer la lactancia materna con más acompañamiento

La lactancia materna sigue siendo uno de los desafíos de la salud infantil en San Juan. Desde la Dirección de Materno Infancia del Ministerio de Salud advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la información y el acompañamiento a las madres, tanto durante el embarazo como después del nacimiento. El objetivo es que las familias cuenten con herramientas y una red de apoyo que les permita afrontar las dificultades que pueden surgir durante los primeros meses de crianza.

Andrea Massara, licenciada en Nutrición de Materno Infancia, explicó a DIARIO HUARPE que el trabajo debe comenzar incluso antes del nacimiento. “Es muy importante fortalecer las instancias donde las embarazadas asisten a los hospitales y centros de salud y puedan tener toda la información que necesitan sobre la importancia de dar la teta y fomentar la lactancia materna”, señaló.

Las declaraciones se dieron en el marco de las 2ª Jornadas de Nutrición Infantil “Nutriendo desde el comienzo”, realizadas este viernes 9 de octubre en el Teatro Municipal. El encuentro reunió a profesionales del ámbito público y privado para abordar la lactancia materna, la alimentación complementaria y la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo infantil.

San Juan espera nuevos datos sobre lactancia

Uno de los puntos que destacó Massara es la necesidad de contar con información actualizada sobre la situación provincial. San Juan participó recientemente de la Encuesta Nacional de Lactancia 2026 y ahora aguarda los resultados que permitirán conocer con mayor precisión el panorama local.

Mientras tanto, desde Materno Infancia consideran fundamental sostener las acciones de promoción y acompañamiento, especialmente en hospitales y centros de salud, donde las embarazadas reciben las primeras orientaciones.

La nutricionista remarcó que el desafío no se limita a transmitir conocimientos médicos. También implica escuchar a las madres, comprender sus dificultades y brindarles contención durante una etapa que puede presentar incertidumbres y obstáculos.

“Para esa mamá que acaba de nacer su bebé o para esa mamá que está iniciando la alimentación, es muy importante la red de apoyos, la contención y cómo nosotros como sociedad acompañamos esos procesos”, expresó.

En ese sentido, destacó que el acompañamiento debe involucrar no solo a los profesionales sanitarios, sino también a las familias y al entorno cercano de cada mujer.

Los primeros dos años, una etapa fundamental

La capacitación también puso el foco en la alimentación complementaria, que comienza cuando el bebé incorpora alimentos además de la leche materna, generalmente alrededor de los seis meses de vida.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que los primeros dos años representan una etapa fundamental para el crecimiento físico, el desarrollo neurológico y la maduración del sistema inmunológico. Por eso, una alimentación adecuada durante ese período puede generar beneficios que se proyecten a lo largo de la vida.

Las jornadas buscaron actualizar los conocimientos de los equipos sanitarios para que puedan orientar a las familias de acuerdo con sus necesidades y acompañar tanto el inicio de la lactancia como la incorporación progresiva de alimentos.

Capacitación para profesionales de San Juan

La actividad fue organizada por la Dirección de Materno Infancia y coordinada por Andrea Massara y Florencia Moll. Contó con la participación de especialistas de distintas provincias, entre ellas Sabrina Critzman, de Buenos Aires; Romina Sosa, de Mendoza; y Julieta Frayfer y Agostina Maldonado, de San Juan.

También estuvieron presentes el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; y la jefa de la División Pediatría, Alejandra Amante.

Más allá de la actualización profesional, el mensaje central del encuentro fue la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las familias sanjuaninas. Para Massara, promover la lactancia materna no depende únicamente de informar sobre sus beneficios, sino también de garantizar que las madres encuentren apoyo, escucha y orientación desde el embarazo y durante los primeros meses de vida de sus hijos.