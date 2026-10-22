San Juan busca ampliar su conectividad aérea y aprovechar el crecimiento de la minería para atraer nuevas rutas y frecuencias. En ese escenario, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó la llegada de directivos de empresas aerocomerciales a la provincia y aseguró que el aumento del movimiento de trabajadores, empresarios e inversores hará necesario ampliar la oferta de transporte aéreo.

Durante una entrevista en el programa El Café de la Política, de HUARPE TV, Fernández explicó que el encuentro reunirá a representantes de aerolíneas que operan en Argentina, compañías de vuelos privados, empresas vinculadas al transporte de carga y directivos de Aeropuertos Argentina 2000.

La convocatoria se enmarca en las gestiones que el Gobierno provincial lleva adelante para mejorar la conectividad. Según informó anteriormente DIARIO HUARPE, más de ocho directivos de empresas aéreas confirmaron su participación en las jornadas previstas para fines de octubre, con el objetivo de analizar posibles conexiones junto con representantes de los sectores minero y productivo.

Entre las compañías con las que se iniciaron contactos figuran JetSMART, Gol, American Jet, Avianca, Paranair, Fly Emirates, Royal Class y Plus Ultra, además de otras firmas del sector. Sin embargo, la participación en las conversaciones no implica que esas empresas hayan confirmado nuevas rutas para San Juan.

“Necesitamos también mejorar la conectividad aérea de la provincia de San Juan. Necesitamos que San Juan mejore su oferta de servicios de transporte de personas y cargas aéreas”, afirmó Fernández.

Los cambios que ya están en marcha

Mientras el Gobierno busca atraer nuevas compañías, la oferta actual también registra modificaciones. El ministro señaló que Aerolíneas Argentinas aumentó la capacidad de sus servicios entre San Juan y Buenos Aires al incorporar aviones Boeing de aproximadamente 180 pasajeros en la mayoría de los vuelos, frente a los Embraer de unas 90 plazas que se utilizaban anteriormente.

Según Fernández, la provincia mantenía tres frecuencias diarias de Aerolíneas Argentinas, por lo que el cambio de aeronaves permitió incrementar la cantidad de asientos disponibles sin que necesariamente aumentara el número de vuelos.

A esa oferta se sumará JetSMART, que comenzará a operar el 19 de noviembre con cinco frecuencias semanales entre el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y el Aeroparque Jorge Newbery. La incorporación ya fue confirmada y representa una nueva alternativa para los pasajeros que viajan entre San Juan y Buenos Aires.

La llegada de la compañía también se vincula con las conversaciones que mantuvo el sector minero para ampliar la conectividad. En septiembre, representantes de la Cámara Minera y de empresas como Los Azules, Vicuña, Glencore, Gualcamayo, Casposo y Barrick plantearon a JetSMART la necesidad de sumar frecuencias hacia Buenos Aires y estudiar una ruta que conecte San Juan con Catamarca, Salta y Lima, en Perú. La propuesta todavía debe ser evaluada por la aerolínea.

La minería como argumento para sumar conexiones

Fernández sostuvo que el crecimiento de los proyectos mineros generará una mayor demanda de traslados y abrirá oportunidades para ampliar los servicios de pasajeros y carga. Por eso, el encuentro con los directivos buscará poner en contacto a las compañías aéreas con empresarios sanjuaninos para que conozcan las necesidades actuales y futuras de la provincia.

“Estamos convencidos de que eso, la demanda que va a tener la actividad, de movimiento de personas que van a venir a trabajar a San Juan o que van a venir a hacer negocios a San Juan, va a requerir ir incrementando la frecuencia de vuelos”, señaló.

Las gestiones oficiales también contemplan posibles conexiones internacionales, particularmente con Chile. No obstante, desde el área de Turismo aclararon que todavía no existen acuerdos cerrados para habilitar nuevas rutas. Las aerolíneas deberán analizar la demanda potencial, la rentabilidad de los recorridos y el tipo de aeronaves que podrían utilizar.

Durante la entrevista se mencionó la posibilidad de incorporar al menos diez vuelos nuevos en los próximos años, principalmente vinculados con la minería. Fernández respaldó la expectativa de crecimiento de la demanda, aunque no confirmó esa cantidad como una meta oficial ni anunció rutas adicionales.

El objetivo del Gobierno es que la expansión productiva se traduzca en más alternativas de transporte. Por ahora, los avances concretos son la incorporación de aviones de mayor capacidad en los servicios de Aerolíneas Argentinas y el próximo inicio de operaciones de JetSMART, mientras las nuevas conexiones continúan en etapa de negociación.