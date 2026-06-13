San Juan celebró sus 464 años con un llamado a la unidad provincial

San Juan celebró este 13 de junio sus 464 años de historia con una serie de ceremonias en la Capital. El encuentro central tuvo lugar en la Plaza Juan Jufré, donde el clima frío no impidió el desarrollo de las actividades programadas con la presencia de fuerzas de seguridad y representantes eclesiásticos. Durante la jornada, se recordó el papel de los pueblos originarios y los desafíos geográficos que forjaron la identidad de la región a lo largo del tiempo.

El vicegobernador Fabián Martín encabezó los discursos resaltando el camino recorrido desde la época fundacional. El funcionario definió a San Juan como "una provincia de oportunidades, producción y trabajo" y destacó que el territorio "ha sabido recuperarse de cada catástrofe o adversidad", mencionando el terremoto de 1944.

Conmemoración de la fundación de San Juan. Foto: DIARIO HUARPE.

En su alocución, hizo hincapié en el potencial de la minería, la agroindustria, el turismo y las energías limpias, asegurando que "es una provincia de oportunidades para los sanjuaninos y para todos aquellos que quieran venir a invertir".

Además, pidió fortalecer los vínculos sociales al expresar que "es un momento de oportunidades que no debemos desaprovechar. Los sanjuaninos tenemos que estar juntos para que este crecimiento se sostenga".

Martín y Laciar durante el acto por el aniversario de San Juan. Foto: DIARIO HUARPE.

Por su parte, la intendenta Susana Laciar centró su mensaje en la responsabilidad ciudadana para el progreso urbano. La jefa comunal manifestó que "San Juan es un bello sueño que no termina nunca" y agregó que "ordenada, inclusiva, sustentable y con oportunidades reales para todos, así queremos que siga creciendo nuestra ciudad. El compromiso fundacional se renueva hoy".

En su intervención, enfatizó la necesidad del trabajo conjunto para mantener la vigencia de la capital provincial. Para concluir, Laciar afirmó que "San Juan es un bello sueño que no termina nunca, pero eso no depende solo de un gobierno, depende de cada uno de nosotros".