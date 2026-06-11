Más de 2.400 personas participaron del operativo San Juan Cerca que se realizó el martes 9 de junio en la Escuela República Oriental del Uruguay, en Villa Obrera, Chimbas, en una jornada que concentró múltiples servicios y trámites del Estado en un solo lugar.

La iniciativa, que busca acercar las gestiones a los vecinos y evitar traslados al Centro Cívico, reunió a distintos ministerios y organismos provinciales, permitiendo resolver consultas y trámites de manera ágil y directa.

Entre las prestaciones más demandadas se destacaron los servicios médicos del Ministerio de Salud, la gestión de DNI, los beneficios de la tarjeta SUBE y los trámites vinculados a licencias de conducir.

En total, se realizaron más de 200 gestiones de DNI, más de 250 trámites relacionados con la SUBE y 198 inscripciones para obtener o renovar licencias de conducir, además de numerosas consultas en cada área.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también tuvo una alta demanda, con 65 actualizaciones de datos, 7 inscripciones para nuevos sorteos, consultas sobre escrituración y diversos trámites vinculados a viviendas.

En el área social, se gestionaron certificados de discapacidad, intervenciones de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y solicitudes de módulos alimentarios, además de consultas en programas como Becas Progresar y ATP.

Por su parte, el Ministerio de Producción inscribió a más de 50 personas en cursos de capacitación y brindó información sobre programas como Garrafa Hogar, mientras que Educación atendió consultas por legalización de títulos, desbloqueo de netbooks y becas.

La Secretaría de Ambiente también participó con acciones sanitarias para mascotas, incluyendo la colocación de pipetas y entrega de antiparasitarios, además de asesoramiento sobre arbolado.

El operativo en Chimbas fue el octavo del año y, según informaron desde la Dirección de Políticas para la Equidad, la próxima edición se realizará en el departamento Zonda, con el objetivo de continuar acercando el Estado a cada rincón de la provincia.