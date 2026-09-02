El programa San Juan Cerca llegará este viernes 4 de septiembre al departamento 25 de Mayo con un operativo que reunirá distintas dependencias del Gobierno provincial y sumará la presencia de Garrafa Hogar.

La jornada se desarrollará de 8 a 13, en la sede de la Escuela Florencia Nightingale, ubicada sobre el Boulevard José Primitivo Albornoz, en La Chimbera, a poco más de 16 kilómetros de la Villa Santa Rosa.

La propuesta busca acercar trámites, asesoramiento y diferentes servicios a los vecinos del departamento, evitando que tengan que trasladarse hasta la capital provincial para resolver sus gestiones.

Garrafa Hogar, una de las principales novedades

Una de las prestaciones que se incorporará al operativo será Garrafa Hogar, el programa que permite acceder a garrafas de gas envasado a precios diferenciales.

La incorporación de 25 de Mayo se suma al cronograma de septiembre, que también contempla operativos en Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson y Calingasta. La continuidad del programa responde a la alta demanda registrada durante los últimos meses.

Según datos oficiales difundidos sobre el programa, ya se comercializaron más de 16.000 garrafas, una cifra que supera las 10.000 unidades vendidas durante todo 2025.

Servicios y atención para los vecinos

Durante la jornada de San Juan Cerca estarán presentes organismos de distintos ministerios y secretarías para brindar atención directa, resolver consultas y facilitar gestiones.

Además, el operativo tendrá una propuesta vinculada al cuidado de mascotas. Se realizará la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas en perros, junto con la entrega de antiparasitarios para perros y gatos y acciones de información para los vecinos.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial de llevar los servicios públicos a los distintos departamentos y localidades, especialmente a sectores alejados de los centros administrativos.

Una jornada pensada para La Chimbera

Con la llegada de San Juan Cerca y Garrafa Hogar, los vecinos de La Chimbera y zonas cercanas tendrán durante la mañana del viernes un punto de atención concentrado para realizar trámites, acceder a servicios y aprovechar la venta de garrafas.

El operativo se desarrollará durante cinco horas y reunirá en un mismo espacio distintas áreas del Estado provincial, con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones y acercar la gestión pública a las comunidades del interior.