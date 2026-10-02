El Ministerio de Gobierno de San Juan realizó el cierre del 3º Simposio de Actualización Archivística, denominado “IA, transformación e innovación para los archivos del futuro”, un encuentro que puso el foco en los cambios que atraviesa el sector a partir de las nuevas tecnologías.

Durante las jornadas se analizaron temas vinculados con la inteligencia artificial generativa, la ética, la protección de datos personales, la reconstrucción histórica y las nuevas formas de organización documental.

El objetivo fue promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la modernización de los archivos y el papel que cumplen dentro de la gestión pública.

El desafío de incorporar la tecnología

Durante el cierre, el director general del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, destacó el impacto que tienen las nuevas herramientas tecnológicas en la actividad archivística y planteó la necesidad de incorporarlas de manera responsable.

El simposio abordó los nuevos desafíos tecnológicos para la preservación y gestión de documentos. (Gentileza)

“No es necesario renunciar a la tecnología, sino ponerla en uso correctamente para que mejore nuestra vida pública”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los documentos constituyen fuentes de información fundamentales para la seguridad, la transparencia administrativa y la construcción de la memoria individual y colectiva.

La discusión también estuvo atravesada por uno de los principales desafíos que plantea la digitalización: cómo garantizar que los documentos mantengan su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad.

“La IA puede asistir al archivista”

El secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, destacó durante la jornada la importancia de los archivos para el funcionamiento democrático del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.

“Cerramos este encuentro con la convicción de que los archivos son instituciones esenciales para la sociedad”, afirmó.

El funcionario vinculó la preservación documental con la memoria, la identidad y la responsabilidad institucional, pero también hizo referencia a los límites que deben contemplarse frente al avance de la inteligencia artificial.

“Entendemos que la inteligencia artificial puede asistir al archivista, pero no puede reemplazar algo indispensable: los procesos técnicos, el contexto, los principios y la ética archivística”, señaló.

Un futuro tecnológico, pero con responsabilidad

El cierre del simposio planteó que la modernización de los archivos no consiste solamente en incorporar nuevas herramientas digitales, sino también en establecer criterios para su utilización.

En ese marco, Dubos sostuvo que el futuro de la actividad estará atravesado por la tecnología, aunque deberá mantener como ejes la responsabilidad institucional y el acceso a la información.

“El futuro archivístico será tecnológico, sin duda, pero también deberá ser ético, democrático, responsable y centrado en las personas”, concluyó.

El encuentro cerró así una agenda dedicada a la actualización profesional y al intercambio de experiencias, con el desafío de acompañar la transformación digital sin dejar de preservar el patrimonio documental y garantizar el acceso a información de valor público.