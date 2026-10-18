Las ventas por el Día de la Madre cerraron con una caída interanual del 2,5% en San Juan, pese al fuerte movimiento que se observó en los centros comerciales durante las jornadas previas. El ticket promedio alcanzó los $46.000 y el crédito fue determinante para sostener el consumo.

Según el relevamiento de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, el 70% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito. La cifra refleja el peso que tuvo la financiación en una fecha clave para el comercio minorista.

Indumentaria, calzado y productos de cosmética y cuidado personal concentraron buena parte de las compras. Sin embargo, el volumen general no alcanzó para igualar las ventas registradas durante el Día de la Madre de 2025.

El sábado 17 fue la jornada de mayor circulación en los centros comerciales, impulsada por quienes dejaron la compra del regalo para último momento. El jueves y viernes también mostraron actividad sostenida, al igual que los primeros días de octubre.

Mucho movimiento, pero compras más medidas

La postal de locales con público no terminó de traducirse en crecimiento para el sector. El resultado aparece en línea con un escenario nacional en el que las familias continúan administrando con cautela sus gastos.

CAME informó que las ventas minoristas pyme habían mostrado en septiembre una mejora interanual de apenas 0,3%, pero retrocedieron 1,2% frente a agosto y acumularon una caída del 2,1% durante 2026.

Antes del Día de la Madre, un relevamiento de Focus Market había proyectado un gasto promedio de $55.800 por regalo en Argentina. Las experiencias, como cenas, desayunos o spa, encabezaban las preferencias con el 39%, seguidas por perfumería y cosmética con el 17% e indumentaria con el 12%.

La gastronomía busca cambiar el balance

Mientras los comercios de regalos ya cerraron su balance, restaurantes y casas de comida mantienen expectativas para este domingo.

La Cámara señaló que el nivel de reservas anticipaba una importante concurrencia de familias durante los almuerzos por el Día de la Madre. Ese movimiento podría darle al sector gastronómico un resultado diferente al observado en los locales minoristas.

Los números definitivos de ese rubro se conocerán después del cierre de la jornada. Hasta entonces, el primer balance deja una señal clara: hubo compradores en las calles, pero el consumo volvió a estar condicionado por el presupuesto y la necesidad de financiar las compras.