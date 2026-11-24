San Juan fue anfitriona de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, que se disputó el domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, en Rivadavia. Desde las 8, decenas de ciclistas damas y varones, entre niños y adolescentes, llegaron desde distintas provincias para participar de la jornada junto a sus familias.

La competencia reunió a representantes de las categorías de 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Durante el desarrollo de la fecha, el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, acompañó a los jóvenes protagonistas.

Los podios de la competencia

En la categoría de 4 y 5 años, el primer puesto fue para Liam Sarmiento, de San Juan, seguido por Mateo García, de Santiago del Estero, y Bautista Jeraldo, también sanjuanino. En 2019 y 2020, el podio quedó integrado por Benjamín Martínez, Blas Vega y Noah Rosales, todos representantes locales.

En la categoría 2018, Gabriel Romano y Dino Leonardi, de Colón, Buenos Aires, ocuparon los dos primeros lugares, mientras que Mateo Vuletich, de Córdoba, fue tercero. En 2017, ganó Bastian Ochoa, de Catamarca, seguido por el sanjuanino Emir Donozo y Luz Briana Quiroga, de Venado Tuerto, Santa Fe.

Felipe Lucero, de Venado Tuerto, se impuso en 2016, escoltado por Lorenzo Gastambide, de Colón, Buenos Aires, y Aidan Molina, de San Juan. En 2015, el primer puesto fue para el local Uriel Soria, seguido por Iker Matheo Barraza, de Las Breñas, Chaco, y Juan Martín Quiroga, de Catamarca.

En 2014, Yendri Guzmán y Jesús Julio, ambos de San Juan, ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente, mientras que Bastian Aballay, de La Rioja, fue segundo. En 2013, Valentino Chávez y Lucas Martínez, representantes locales, terminaron primero y tercero, con Martín Sánchez, de Tucumán, en el segundo puesto.

En 2012, ganó Adriano Striglio, de Venado Tuerto, seguido por Gerónimo Castro y Juan Villagra, de Tucumán. En 2011, el sanjuanino Santino Oltra se quedó con el primer lugar, mientras que Joaquín Reyes, de Termas de Río Hondo, fue segundo, y Luis Juárez, de Catamarca, tercero.

En 2010, el podio fue íntegramente sanjuanino: Ignacio Mura, de Jáchal, obtuvo el primer puesto, seguido por Lautaro Oviedo y Alan Ozan. En la categoría 2008 y 2009 también se impusieron representantes locales: Felipe Lucero, Alex Domínguez y Benjamín Tivani ocuparon los tres primeros lugares.

Por su parte, en Damas Menores, las sanjuaninas Bárbara Uliarte, Joselín Contreras y Pía Claveles completaron el podio. La competencia contó con participación de ciclistas de distintas provincias y también de Uruguay.

El calendario nacional para 2027

Durante la última fecha, la Comisión de Ciclismo Infanto Juvenil comunicó el calendario oficial para la temporada 2027, que tendrá seis jornadas en distintas provincias. La primera será el 18 de abril en Chilecito, La Rioja, y la segunda se disputará el 20 de junio en San Fernando del Valle, Catamarca.

La tercera fecha está prevista para el 18 de julio en Las Breñas, Chaco, mientras que San Juan recibirá la cuarta jornada el 22 de agosto. Luego, el campeonato continuará el 3 de octubre en Quimilí, Santiago del Estero, y finalizará el 14 de noviembre nuevamente en San Juan.

La organización del campeonato

La fecha coronación estuvo organizada por la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte, con fiscalización compartida entre la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. El Gobierno de San Juan acompañó la competencia a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.