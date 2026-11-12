San Juan cerró la Campaña 2026 de Fiscalización de Semillas con un relevamiento de 1.023 hectáreas declaradas y 440 registros analizados en los 19 departamentos de la provincia. El operativo, desarrollado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través del Área de Fiscalización de Semillas del Insemi, permitió conocer la distribución territorial de la actividad semillera y verificar las condiciones de producción de distintos cultivos.

Los controles estuvieron concentrados principalmente en cebolla, bunching y zanahoria, tres cultivos que forman parte de la producción semillera provincial. Las tareas incluyeron la verificación de la identidad varietal, las condiciones de aislamiento de las plantaciones y la correspondencia entre los datos declarados por los productores y la situación de los lotes.

De acuerdo con los resultados oficiales, la cebolla concentró la mayor superficie fiscalizada, con 384 registros correspondientes a 892,77 hectáreas. Esta cifra representa aproximadamente el 87% del total relevado durante la campaña.

En segundo lugar se ubicó el bunching, con 32 declaraciones y 74,3 hectáreas, mientras que la zanahoria contabilizó 24 registros sobre una superficie de 55,75 hectáreas.

Pocito, Sarmiento y Rawson encabezaron los registros

En cuanto a la distribución territorial, Pocito fue el departamento con mayor cantidad de registros de producción semillera, con un total de 80. Le siguieron Sarmiento, con 77, y Rawson, con 60.

Entre los tres departamentos concentraron 217 declaraciones, prácticamente la mitad de las analizadas en toda la provincia.

El relevamiento también identificó actividad en 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Angaco y Caucete, entre otras jurisdicciones. En total, los controles tuvieron alcance en los 19 departamentos sanjuaninos.

Los resultados de las inspecciones

Del total de 440 registros analizados, 338 fueron clasificados como conformes, mientras que otros 102 presentaron observaciones y quedaron registrados como no conformes.

Entre las situaciones detectadas se encuentran bajas de cultivos que no fueron comunicadas, ausencia de plantaciones previamente declaradas, diferencias de superficie y errores en la ubicación de los lotes.

Estas observaciones requieren una revisión particular y no implican necesariamente que se hayan cometido infracciones sancionables.

A partir de los resultados, el organismo provincial planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, actualizar los registros de productores y lotes y unificar los criterios utilizados durante las inspecciones.

También se buscará mejorar la comunicación con los productores para que informen oportunamente las modificaciones o bajas de cultivos declarados.

La información recopilada durante la campaña servirá como base para planificar los próximos controles y fortalecer la trazabilidad de la producción semillera en San Juan.