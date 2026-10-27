San Juan combinará construcción tradicional y sistemas livianos en los nuevos barrios

El Gobierno de San Juan utilizará un sistema mixto de construcción para levantar los 30 barrios habitacionales anunciados en la provincia. La modalidad combinará viviendas de construcción tradicional con otras realizadas mediante sistemas livianos, una alternativa que ya fue implementada en Angaco. Así lo confirmó Fernando Perea, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, quien también adelantó que buscarán reducir los plazos de ejecución a un año.

“Vamos a trabajar con un sistema mixto. Algunas viviendas serán de construcción tradicional y otras utilizarán sistemas livianos, como el que implementamos recientemente en Angaco, que funciona muy bien”, explicó el funcionario al detallar las características del programa habitacional.

La elección del método constructivo variará según las particularidades de cada barrio. La propuesta apunta a utilizar diferentes modalidades para avanzar con las obras, aunque todavía no se precisó cuántas viviendas se realizarán con cada sistema ni qué departamentos tendrán uno u otro tipo de construcción.

Viviendas de hasta 75 metros cuadrados

Según detalló Perea, las casas tendrán superficies de entre 65 y 75 metros cuadrados, dependiendo de las dimensiones de los terrenos y de las características de cada complejo. Además, los nuevos diseños incorporarán modificaciones en los formatos, las fachadas y los colores.

“Las viviendas tendrán entre 65 y 75 metros cuadrados, dependiendo de los terrenos y de cada barrio. También hemos cambiado un poco los formatos, las fachadas y los colores, pero el objetivo sigue siendo que cada sanjuanino tenga su casa propia”, señaló el ministro.

Plazos de construcción

En cuanto al tiempo de ejecución, Perea indicó que la construcción de un barrio demanda habitualmente entre 12 y 18 meses. Sin embargo, el Gobierno buscará acelerar los trabajos para completar las obras en aproximadamente un año o incluso antes, si las condiciones lo permiten.

“Un barrio lleva aproximadamente entre 12 y 18 meses de construcción, pero vamos a tratar de agilizar los trabajos para que se termine en 12 meses o incluso antes, si es posible”, sostuvo.

El plan contempla 30 barrios distribuidos en los 19 departamentos de San Juan. De acuerdo con lo informado por el funcionario, el inicio de las obras de los primeros 23 complejos está previsto para el lunes, mientras que los siete restantes deberán completar los trámites administrativos y legales para la firma de sus contratos.

La implementación del sistema mixto será uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa del programa habitacional, que busca avanzar con la construcción de viviendas mediante distintas técnicas y reducir los tiempos necesarios para finalizar los barrios.