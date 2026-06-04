En una apuesta por la salud pública infantil, el Gobierno de San Juan concretó una compra significativa de Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para prevenir cuadros graves de bronquiolitis y neumonía. La medida busca proteger a la población de bebés más expuesta a complicaciones durante la actual temporada de circulación viral. Según explicó la doctora Verónica Zapata, coordinadora de Perinatología, a DIARIO HUARPE, esta iniciativa se diferencia de los programas nacionales por su alcance:

“Hay un programa que es nacional que nos mandan una cantidad muy acotada de dosis que son para pacientes muy especiales, pero en este caso es una estrategia más ampliada y el Ministerio aceptó comprar más dosis y eso cubre a chicos más vulnerables”.

La funcionaria aclaró que no se trata de una vacuna convencional, sino de una estrategia de inmunización pasiva. “En realidad se está trabajando con una estrategia que hemos sacado desde la Dirección Materno Infancia y no es en sí una vacuna, sino un anticuerpo que se llama Nirsevimab. Es un anticuerpo que se coloca para evitar las bronquiolitis por virus inicial respiratorio en pacientes vulnerables”.

La inversión de la provincia permitió adquirir aproximadamente 220 dosis, las cuales están destinadas a una población objetivo ya identificada por el sistema sanitario.

Población objetivo y efectividad

El uso de este anticuerpo está reservado para pacientes menores de dos años que presenten patologías de base que los vuelven particularmente frágiles ante el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Entre los grupos prioritarios se encuentran bebés con cardiopatías congénitas, enfermedades neuromusculares, portadores de síndrome de Down o pacientes que requieren oxígeno domiciliario.

La relevancia de esta aplicación radica en su alta capacidad para descomprimir el sistema hospitalario durante los meses de invierno. Zapata destacó que el Nirsevimab “evita la internación en un 80 o 90%” en los pacientes que lo reciben. Por este motivo, la detección temprana y la aplicación oportuna son cruciales:

“Es muy importante también saber la importancia de este anticuerpo por lo que evita la internación por bronquiolitis y neumonías en estos pacientes”.

Operativo de aplicación y plazos

Para garantizar que las dosis lleguen a quienes las necesitan, Salud cuenta con una nómina cerrada de pacientes. El sistema de distribución se ha organizado por departamentos para facilitar el acceso de las familias.

“Los pacientes que están en la nómina están divididos por departamento y van a ser localizados por el equipo de la periferia, y los pacientes que tengan que ir al vacunatorio central van a ser buscados activamente o con un llamado telefónico”.

Finalmente, la doctora Zapata instó a los padres de niños en condiciones de riesgo a estar atentos al contacto de los centros de salud, ya que el tiempo de aplicación es un factor determinante debido al pico de circulación viral. “Lo ideal es lo antes posible, antes de que termine el mes de agosto, que estén todos estos pacientes con el anticuerpo colocado”. Con este operativo, San Juan busca minimizar el impacto de las enfermedades respiratorias y garantizar la supervivencia de los recién nacidos con condiciones crónicas de salud.