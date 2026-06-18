El Gobierno de San Juan confirmó que este viernes 19 de junio de 2026 se realizará el pago del medio aguinaldo para los trabajadores de la Administración Pública Provincial (APP), según informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

La acreditación se hará efectiva durante la jornada, permitiendo que los empleados estatales dispongan del Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año.

Desde la cartera económica señalaron que el cumplimiento de este compromiso forma parte del cronograma financiero previsto por la provincia, garantizando el pago en tiempo y forma para todo el sector público.

El anuncio brinda previsibilidad a miles de trabajadores estatales, que aguardaban la confirmación oficial sobre la fecha de cobro del aguinaldo.

De esta manera, el Ejecutivo provincial ratifica su política de cumplimiento salarial, en un contexto donde el ingreso adicional representa un alivio económico para las familias sanjuaninas.

El medio aguinaldo corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por cada trabajador durante el semestre, y constituye un ingreso clave a mitad de año.

Con esta confirmación, el Gobierno provincial asegura la inyección de recursos en la economía local, impactando tanto en el consumo como en la actividad comercial de la provincia.