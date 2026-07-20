Pese a las intensas nevadas y lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan informó que, hasta la noche del domingo 19 de julio, no recibió solicitudes de asistencia por parte de los municipios ni requerimientos a través de las líneas telefónicas de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias.

Según detallaron desde la cartera provincial, tampoco se registraron pedidos puntuales vinculados con situaciones de emergencia derivadas del temporal que afecta especialmente a los departamentos cordilleranos.

Operativos para relevar la situación

A pesar de la ausencia de requerimientos formales, el Gobierno provincial confirmó que desplegará un operativo durante la media mañana y el mediodía para verificar el estado de las viviendas en las zonas más comprometidas por las condiciones climáticas.

Las autoridades explicaron que las nevadas y las persistentes lluvias dificultan el acceso con vehículos y equipamiento a algunos sectores de la cordillera, por lo que los trabajos de relevamiento deberán realizarse cuando las condiciones lo permitan.

Equipos en distintos departamentos

En paralelo, los equipos técnicos del Ministerio continúan trabajando en un relevamiento preventivo para detectar posibles necesidades y situaciones de urgencia en los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito.

El objetivo es contar con un diagnóstico actualizado sobre el impacto del temporal y actuar de manera inmediata en caso de que se detecten familias afectadas o surjan pedidos de asistencia.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano indicaron que el monitoreo de la situación continuará durante las próximas horas y recordaron que mantienen activos los canales de comunicación para recibir cualquier solicitud que pueda surgir a medida que evolucionen las condiciones meteorológicas en la provincia.