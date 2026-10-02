San Juan refleja una alta dependencia de fondos nacionales pese a la leve recuperación de las transferencias en septiembre. Esto es el resultado de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que ubicó a San Juan como la sexta provincia con mayor vulnerabilidad fiscal del país, al depender en un 86% de los recursos tributarios de origen nacional. En septiembre, los envíos a la provincia crecieron un 5,1% interanual empujados por Impuesto a las Ganancias, mientras el IVA acumuló 11 meses de caída.

La estructura de las finanzas públicas de la provincia de San Juan se mantiene bajo la lupa a raíz de su alta exposición a las decisiones tributarias y de recaudación de la Nación. De acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos de septiembre de 2026, el 86% de los ingresos totales de San Juan provienen de Recursos de Origen Nacional (RON), lo que la posiciona entre las jurisdicciones más dependientes del país.

Dentro de la composición de los recursos de la provincia, el 71% responde directamente a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que un 15% adicional se explica por el resto de las transferencias nacionales. En contraste, la capacidad de recaudación propia a través de impuestos locales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) solo representa el 14% del erario sanjuanino.

Crecimiento interanual por encima de la media nacional

A pesar de esta vulnerabilidad de fondo, el mes de septiembre mostró un respiro en los envíos de fondos. Durante el noveno mes del año, las transferencias por Recursos de Origen Nacional recibidas por San Juan registraron un incremento real interanual del 5,1%. Este porcentaje ubicó a la provincia levemente por encima del promedio federal de aumento (4,4%).





Al analizar la región de Cuyo, la performance sanjuanina se mantuvo en línea con la dinámica vecina:

San Luis: lideró el tramo regional con una suba real de 5,6%.



San Juan: se posicionó en segundo lugar con 5,1% de incremento.



Mendoza: registró una mejora del 4,8% en términos reales.

En lo que respecta estrictamente a los giros por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), San Juan experimentó un repunte del 4,8% real interanual, ubicándose en el pelotón medio del mapa nacional, lejos del 6,6% que alcanzaron las provincias patagónicas pero superior al acotado 1,6% de las provincias del Noreste.

La paradoja tributaria: el desplome del IVA vs. el rebote de Ganancias

La evolución de las transferencias a la provincia responde a una pronunciada disparidad en el comportamiento de los dos tributos de mayor peso de la masa coparticipable. Para empezar vale destacar:

Caída del consumo interno (IVA): La recaudación devengada por el Impuesto al Valor Agregado acumuló en septiembre su undécima caída real interanual consecutiva (-5,8%). Este escenario confirma la persistente debilidad del mercado interno y de la actividad económica comercial en el territorio.

Impulso del Impuesto a las Ganancias: Por el contrario, la transferencia por Ganancias mostró un marcado repunte del 22,4% en términos reales, traccionado por el cobro de anticipos corporativos, las declaraciones juradas y los efectos del restablecimiento de la cuarta categoría.

Este comportamiento dispar del consumo y los impuestos patrimoniales/ingresos explica por qué, aunque San Juan percibió una mejora de fondos en el bolsillo provincial durante septiembre, la persistente caída en las ventas al consumidor continúa condicionando la actividad económica cotidiana de los comercios locales.