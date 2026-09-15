El Gobierno de San Juan avanza en la digitalización de los trámites vinculados al ejercicio profesional en el ámbito de la salud. A través del Ministerio de Salud, se pondrá en marcha una nueva Plataforma Digital de Registro de Profesionales del Arte de Curar y Afines, que permitirá realizar buena parte del proceso de matriculación de manera online.

La herramienta fue implementada por la Dirección de Regulación y Control de Gestión, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, y estará disponible a través del sitio oficial del Ministerio de Salud.

El objetivo es facilitar el trámite para quienes necesitan matricularse para ejercer en la provincia, reduciendo la necesidad de traslados y simplificando las distintas etapas que hasta ahora requerían mayor presencialidad. Actualmente, el Registro contempla trámites para profesionales universitarios, técnicos no universitarios, auxiliares e idóneos, además de especialistas, entre otras categorías.

Cómo funcionará la nueva plataforma

Con el nuevo sistema, los profesionales podrán iniciar su inscripción desde cualquier lugar, cargar la documentación requerida y realizar un seguimiento digital del estado de su trámite.

Cuando sea indispensable una instancia presencial, la plataforma permitirá seleccionar previamente el día y horario de atención de acuerdo con la disponibilidad. De esta manera, se busca reducir las esperas y ordenar la atención en las oficinas del Registro de Profesionales.

La digitalización también permitirá mejorar el seguimiento interno de cada expediente y facilitar la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en el proceso.

Menos papel y mayor trazabilidad

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la incorporación de la plataforma permitirá reducir errores asociados a los procedimientos manuales, estandarizar las distintas etapas y contar con información actualizada sobre el avance de cada trámite.

Otro de los cambios estará relacionado con el uso de papel. Al trasladar buena parte de la gestión al formato digital, se reducirán los recursos materiales utilizados y se incorporarán criterios de eficiencia y sustentabilidad a la administración pública.

Actualmente, por ejemplo, la matriculación de profesionales universitarios y técnicos no universitarios contempla la presentación de documentación y tiene un tiempo estimado de siete días.

Cómo se protegerán los datos

La información cargada por los profesionales será almacenada en servidores pertenecientes al Gobierno de San Juan. Según se informó, el sistema contará con medidas destinadas a garantizar la seguridad informática, la confidencialidad, la disponibilidad y el resguardo de los datos personales.

La nueva plataforma representa así un paso hacia la modernización del Registro de Profesionales del Arte de Curar y Afines, con el objetivo de agilizar la matriculación y brindar una gestión más accesible para quienes necesitan realizar estos trámites en la provincia.