En San Juan, el porcentaje de residuos recuperados para reciclaje alcanzó un pico del 14% en la planta del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), según informó el director de Economía Circular, Sergio Cigana. El funcionario explicó que actualmente la provincia recibe entre 20.000 y 25.000 toneladas de residuos por mes y destacó que la mejora en los niveles de recuperación depende, principalmente, de la separación de materiales en los hogares. Si se toma como referencia el máximo de residuos que ingresan mensualmente, el 14% representa unas 3.500 toneladas recuperadas de materiales que pueden volver al circuito productivo.

El funcionario aseguró que el sistema logró mejorar sus niveles de recuperación, aunque remarcó que el crecimiento depende en gran medida de cómo llegan los residuos desde cada vivienda. Mientras mejor clasificados ingresen los materiales, más posibilidades tiene la planta de recuperarlos y devolverlos al circuito productivo.

"Cuando iniciamos la gestión, a finales de 2023, la recuperación en planta era de entre el 2% y el 3%. Hoy estamos trabajando con valores del 10% al 12% y hemos registrado picos del 14%", señaló Cigana a DIARIO HUARPE.

Si se toma como referencia el mayor volumen mensual de residuos que recibe el PTA, ese pico del 14% equivale a unas 3.500 toneladas de materiales que pueden volver al circuito productivo.

Cigana aclaró que esos niveles se encuentran dentro de los parámetros internacionales de recuperación. "A nivel mundial, los índices de recuperación suelen oscilar entre el 8% y el 15%. Es un proceso relativamente nuevo y la tecnología todavía continúa adaptándose a las necesidades actuales", afirmó.

El principal límite está en los hogares

Más allá del trabajo que se realiza dentro del PTA, Cigana remarcó que el principal desafío está antes de que los residuos lleguen al predio. La clave, sostuvo, es que los materiales ingresen mejor clasificados desde cada vivienda, ya que eso permite aumentar la recuperación y reducir la cantidad de basura que termina en disposición final.

"El problema más complejo es la forma en que los residuos ingresan al sistema. Culturalmente todavía debemos mejorar la separación entre materiales secos y húmedos desde cada vivienda", sostuvo.

En ese sentido, destacó el rol del programa Separar Suma, que busca fortalecer la separación en origen junto a los municipios. El objetivo es que los residuos secos, como cartón, papel, plásticos, metales y vidrios, no lleguen mezclados con restos húmedos u orgánicos, porque eso dificulta su recuperación.

"Mientras mejor clasificado llegue el material, mayor será el porcentaje de recuperación y reutilización que podremos alcanzar. Ya no vemos al residuo como basura, sino como una oportunidad de reutilización y de economía circular", indicó.

Qué se recupera y para qué sirve

En la planta, los materiales reciclables son separados en cintas de clasificación. Aquellos que pueden reutilizarse vuelven al circuito productivo mediante distintos procesos industriales, mientras que los residuos que no pueden recuperarse son enviados a disposición final mediante enterramiento.

Cigana explicó que el cartón recuperado permite fabricar nuevamente cartón sin usar tanta celulosa virgen. También señaló que los metales pueden reutilizarse en procesos industriales y que los plásticos tienen distintos destinos, como nuevas botellas, muebles plásticos, baterías o recubrimientos para cables.

Respecto de los residuos orgánicos, precisó que cuando llegan correctamente separados son enviados al área de compostaje. "Ese material se transforma en compost, un mejorador de suelos que luego puede utilizarse en la actividad agroindustrial", explicó.

El impacto económico del reciclaje

El funcionario también planteó que la economía circular todavía enfrenta costos altos, especialmente por la tecnología que requiere. Sin embargo, sostuvo que mejorar la separación y elevar los niveles de recuperación puede ayudar a que el sistema sea cada vez más eficiente.

"La economía circular aún demanda inversiones superiores a las de la economía lineal, pero a medida que aumente la recuperación será posible acercarse al equilibrio de costos", expresó.

Finalmente, Cigana aseguró que la recuperación actual ya permite cubrir parte de los gastos operativos del complejo ambiental y remarcó que el beneficio puede crecer si aumenta la separación domiciliaria.

"Cuanto mayor sea la separación en origen y la recuperación de materiales, mayor será también el beneficio económico y ambiental para toda la provincia", concluyó.