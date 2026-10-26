San Juan elige a su Reina de las Personas Mayores este lunes en el Cantoni

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, anticipó que la elección de la Reina de las Personas Mayores será una jornada de encuentro familiar, participación y exhibición de actividades de los centros de jubilados. En declaraciones a DIARIO HUARPE, confirmó que el evento se realizará este lunes a las 18 en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, con las representantes elegidas en los distintos departamentos y la presencia prevista del gobernador.

“Todas son reinas, pero bueno, va a tener que haber una reina”, expresó Platero sobre la definición provincial. El funcionario destacó que las candidatas estarán acompañadas por integrantes de sus centros de jubilados y por sus familias, incluidos hijos, nietos y bisnietos.

Una jornada con participación familiar

Platero contó que tuvo la oportunidad de asistir a varias elecciones departamentales y conocer a las mujeres que competirán en la instancia provincial. Según explicó, el encuentro busca reunir a las representantes de toda la provincia en un ambiente familiar y compartir una actividad con sus seres queridos.

“Es un momento muy agradable”, señaló el ministro al describir el acompañamiento que reciben las candidatas durante estas actividades. También indicó que se espera la visita del gobernador para la jornada prevista en el estadio Aldo Cantoni.

Los centros de jubilados mostrarán sus talleres

Además de acompañar a sus representantes, los centros de jubilados podrán exhibir parte del trabajo que realizaron durante el año en sus talleres. Platero confirmó que habrá una muestra de las actividades desarrolladas por las personas mayores.

“Van a mostrar los talleres de adultos mayores lo que han hecho durante el año, y hay una exhibición, una muestra de lo que ellos realizan”, explicó el funcionario. La propuesta sumará así la participación de las instituciones que acompañan a las personas mayores en los distintos departamentos.

La elección provincial

La elección reunirá a las candidatas que fueron seleccionadas en sus respectivos departamentos para definir a la Reina de las Personas Mayores. La actividad está prevista para este lunes a las 18 en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni.