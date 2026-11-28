El calor volverá a sentirse con intensidad en la provincia, que encabezará el ranking de temperaturas máximas pronosticadas para este sábado. De acuerdo con los datos del organismo nacional, San Juan superará a otras jurisdicciones que también tendrán jornadas calurosas.

Entre las temperaturas más altas previstas aparecen La Pampa, con 37°C; Neuquén, Santa Fe y Santiago del Estero, con 35°C; y La Rioja y Mendoza, con 34°C. Sin embargo, el registro informado para San Juan será de 36°C, por lo que se ubicará entre las provincias con mayor temperatura del país.

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 19°C. El pronóstico anticipa una jornada con temperaturas elevadas, en un contexto de calor que marcará las condiciones meteorológicas en territorio sanjuanino.

Ante estas condiciones, se recomienda aumentar el consumo de agua, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura y permanecer en lugares ventilados. También es importante prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.