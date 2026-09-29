La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos de San Juan comenzará este miércoles 30 de septiembre con la entrega de insecticida destinado a productores vitícolas para el control de Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid. La distribución corresponde a la campaña 2026/2027 y se extenderá hasta el viernes 9 de octubre.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recordaron a los productores la importancia de participar de las acciones de prevención y control. El objetivo es contribuir al cuidado y fortalecimiento de la producción vitícola provincial.

Dónde y cuándo retirar el producto

La entrega se realizará de 8 a 12:30 horas en las oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos. El organismo está ubicado en Av. Benavidez 8000 oeste, Rivadavia.

La distribución está destinada a productores ubicados fuera de las zonas comprendidas en las aplicaciones aéreas realizadas mediante avión y drones. La medida busca fortalecer las acciones de control de la plaga en los distintos sectores productivos de la provincia.

Las zonas alcanzadas por las aplicaciones

Las aplicaciones aéreas realizadas mediante avión corresponden a los departamentos de 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. En tanto, las aplicaciones realizadas mediante drones comprenden las zonas de Zonda, Ullum y Calingasta.

Desde el organismo recomendaron consultar cada caso en particular debido a las zonas de exclusión correspondientes a las aplicaciones con avión y drone en esos departamentos. De esta manera, los productores podrán verificar si están incluidos en la entrega.

La documentación que deben presentar

Para retirar el insecticida, los productores deberán presentar fotocopia de la planilla de RENSPA vigente y fotocopia del DNI del propietario. Si el producto es retirado por un tercero, deberá presentar una autorización firmada por el propietario y el DNI de la persona autorizada.

También deberán presentar fotocopia de RUPA vigente. En el caso de productores que hayan adquirido feromonas, tendrán que llevar además una fotocopia de la factura de compra.

Consultas

La documentación solicitada permitirá verificar la condición del productor y garantizar una correcta distribución de los productos destinados al control de la plaga. Las consultas o pedidos de mayor información pueden realizarse al 264 623-9867.