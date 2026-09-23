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San Juan entregó certificados y herramientas para impulsar el empleo
Por Giuliana Díaz
El Gobierno de San Juan realizó una nueva entrega del programa Aprender, Trabajar y Producir, con más de 600 certificaciones y herramientas destinadas a 37 proyectos productivos. La iniciativa de la Dirección de Formación y Empleo del Ministerio de Producción busca fortalecer la capacitación, la inserción laboral y los emprendimientos.
“Es un programa muy pensado porque tiene que ver con tres palabras sumamente significativas: aprender, trabajar y producir. Si uno aprende un oficio tiene la oportunidad de generar trabajo y el trabajo te da la posibilidad de llevar dignidad a la casa”, expresó el gobernador Marcelo Orrego durante el acto realizado en el Centro Cívico.
La directora de Formación y Empleo, Luciana Cuk, explicó que cada uno de los 37 proyectos contempla alrededor de $1.500.000 en aportes no reembolsables destinados a herramientas de trabajo.
“Quienes reciben los certificados hoy no llegan al final, sino al comienzo de una nueva etapa, donde van a poder seguir formándose, conseguir un empleo, emprender o insertarse laboralmente”, destacó Cuk a DIARIO HUARPE.
De la capacitación al trabajo
Entre quienes recibieron herramientas estuvo Carla Bonilla, de Santa Lucía, quien realizó el curso de apicultura. A través de su proyecto recibió colmenas, trampas de polen, cámaras de cría, trajes y un ahumador para comenzar a producir miel, propóleo y otros productos derivados de la colmena.
José Páez, en tanto, completó el curso de refrigeración, instalación y mantenimiento. Recibió una bomba de vacío, manifold, herramientas para soldar y escaleras para iniciar su propio emprendimiento. “Es una gran oportunidad para empezar a trabajar. A la edad de uno ya cuesta conseguir algo fijo, entonces con esto podemos salir adelante con nuestros propios emprendimientos”, contó.
Alejo Pérez también apostó por la apicultura y proyecta instalar su propio apiario en una zona rural de Caucete. Además de producir miel, busca trabajar con propóleo, polen, hidromiel y brindar servicios de polinización. “Siempre me gustaron las abejas y con el programa Aprender, Trabajar y Producir pude presentar el proyecto. Me viene espectacular y me encantó que me lo hayan aprobado”, expresó.
Una mujer que encontró una salida en la soldadura
Otra de las historias fue la de María Lorena Ocampo, quien realizó el primer curso de soldadura básica para mujeres. Tras quedarse sin trabajo decidió aprender un nuevo oficio y ahora busca combinar la soldadura con otra de sus actividades: la cerámica.
“Nunca pensé que de grande iba a tener que estudiar oficios y realmente estas oportunidades son para aprovechar”, afirmó Ocampo, quien pretende continuar capacitándose hasta alcanzar el nivel de soldadura avanzada.
Además de generar una fuente laboral propia, busca transmitir lo aprendido a jóvenes en situaciones vulnerables con los que trabaja. “Quiero seguir creciendo y darle la oportunidad a chicos y mujeres que están en la misma situación, que quizás por la edad se encuentran fuera del sistema laboral”, señaló.
Orrego destacó que el programa alcanza a los 19 departamentos y remarcó la importancia de brindar herramientas a quienes buscan generar su propia fuente de trabajo. “Hay muchas personas que tienen una idea y la quieren llevar adelante, pero por ahí no tienen las herramientas. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado”, concluyó.