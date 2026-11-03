Tres clubes de Albardón recibieron materiales deportivos para mejorar las condiciones de entrenamiento de niños y adolescentes que participan en las Escuelas de Iniciación Deportiva. Los beneficiados fueron Inmaculada Niña, San Miguel y Topón, instituciones que incorporaron pelotas, conos y tortuguitas para sus actividades.

La entrega se realizó durante visitas a las tres instituciones y estuvo a cargo de Martín Riveros, subsecretario de Deporte Federado, y Daniel Kenan, director del área. Según informó el Gobierno provincial, los espacios alcanzados reciben a chicos y jóvenes de entre 6 y 18 años.

Los elementos serán utilizados en las actividades habituales de las escuelas deportivas, con el objetivo de mejorar las prácticas y ampliar las posibilidades de aprendizaje. Sin embargo, no se precisó cuántas unidades recibió cada club ni la cantidad total de alumnos beneficiados.

Qué materiales recibieron los clubes de Albardón

Las instituciones incorporaron pelotas y elementos de señalización, como conos y tortuguitas, que permiten organizar circuitos de entrenamiento, delimitar espacios de juego y desarrollar ejercicios de coordinación.

La incorporación del equipamiento busca facilitar las prácticas en los clubes barriales, donde muchos chicos tienen su primer acercamiento a una disciplina deportiva.

Durante la entrega, las autoridades provinciales también compartieron actividades con los participantes y conocieron el funcionamiento de las escuelas.

Cómo funcionan las Escuelas de Iniciación Deportiva

Las Escuelas de Iniciación Deportiva forman parte de un programa provincial que ofrece actividades gratuitas de formación deportiva para niños y adolescentes. Su objetivo es enseñar los fundamentos de distintas disciplinas y promover el aprendizaje mediante el juego, el compañerismo y el respeto.

Según la Secretaría de Deporte, el programa funciona de marzo a diciembre y contempla la participación de instituciones y profesionales que presentan propuestas de enseñanza en distintos puntos de San Juan.

Además del entrenamiento físico, las actividades apuntan al desarrollo de habilidades técnicas y sociales, con espacios de aprendizaje adaptados a las diferentes edades.

Para solicitar la creación de una escuela, las instituciones deben presentar una nota ante la Secretaría de Deporte e informar dónde funcionará, sus horarios y los datos del profesional a cargo.

El deporte infantil continúa creciendo en los departamentos

La entrega en Albardón se suma a las actividades que el programa desarrolló durante 2026 en otros departamentos, entre ellos Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio.

En esas localidades se realizaron propuestas de fútbol, vóley, atletismo y otras disciplinas, con la participación de profesores encargados de acompañar la formación deportiva.

En el caso de Inmaculada Niña, San Miguel y Topón, los nuevos materiales quedarán destinados al trabajo cotidiano de sus respectivas escuelas y permitirán ampliar los recursos disponibles para los entrenamientos.

La iniciativa forma parte de las acciones provinciales destinadas a sostener la actividad de los clubes y favorecer el acceso al deporte desde edades tempranas.