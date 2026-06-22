San Juan entregó escrituras a familias y avanza con la regularización dominial

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó la continuidad del proceso de entrega de escrituras a familias sanjuaninas en el marco del plan de regularización dominial que impulsa el Gobierno provincial. Según explicó, el trabajo se desarrolla de manera articulada entre distintos organismos del Estado para dar respuesta a situaciones habitacionales históricas.

Emilio Achem señaló a DIARIO HUARPE: "Estamos trabajando por orden del gobernador desde el inicio de la gestión en cuatro frentes de preparación de escrituras que son la Escribanía Mayor de Gobierno, el IPV, la Uepredo y la Dirección de Regularización Dominial del Ministerio de Gobierno. Son cuatro áreas que intervienen según cada situación legal y estamos trabajando fuertemente en la regularización dominial de dominios históricos sin escritura, lo que es muy importante para la seguridad jurídica de las familias".

El funcionario aclaró que el acceso al programa depende del origen de cada vivienda y que no tiene costo para los beneficiarios. "Los trámites son totalmente gratuitos. Si la vivienda es del IPV corresponde al IPV, si es un lote hogar corresponde a Uepredo, que es del Ministerio de Infraestructura, y si son dominios privados por subdivisiones sin escritura interviene la Dirección de Regularización Dominial del Ministerio de Gobierno", indicó.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la entrega de escrituras forma parte de una política sostenida que busca reducir la cantidad de expedientes pendientes. El objetivo es agilizar la regularización de propiedades que llevan años sin documentación formal, lo que genera dificultades para las familias a la hora de acreditar titularidad.

Achem explicó que el volumen de casos en trámite es elevado y que el equipo trabaja para avanzar de manera progresiva. "Estamos haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos planteados y seguir entregando escrituras a los sanjuaninos que las están esperando desde hace mucho tiempo", concluyó.