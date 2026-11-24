Dieciocho escuelas de San Juan recibieron telescopios para acercar la astronomía a las aulas y ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje a los estudiantes. La entrega se realizó en la Plaza Seca del Centro Cívico y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en el marco de un proyecto desarrollado junto con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La iniciativa forma parte del Proyecto Federal de Innovación "Cielo para las infancias", que busca promover la enseñanza de la astronomía a través de la observación directa, la experimentación y el descubrimiento. Los instrumentos fueron distribuidos en instituciones educativas de los distintos departamentos de la provincia.

Del acto también participaron el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro; la directora del proyecto, Natalia Núñez; autoridades educativas, supervisoras, directivos, docentes y estudiantes.

Durante la actividad, Fuentes destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la universidad para generar nuevas oportunidades de aprendizaje.

"Llevar estos telescopios a las escuelas es una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Son herramientas que abren puertas, despiertan curiosidad y permiten descubrir nuevos caminos. Quizás para algunos chicos esta experiencia sea también el primer paso para estudiar Astronomía", expresó la ministra.

Además, agradeció a la UNSJ por su participación y remarcó la importancia de continuar impulsando propuestas educativas vinculadas con la ciencia y la innovación.

Cómo funcionará el proyecto en las escuelas sanjuaninas

La entrega de los instrumentos representa el comienzo de una nueva etapa de trabajo con las instituciones educativas. Según explicó Natalia Núñez, el proyecto contempla instancias de formación destinadas a los docentes y el registro de las observaciones que realicen los estudiantes.

Las escuelas que recibieron los equipos fueron denominadas "Escuelas Pulsar". La propuesta busca que los telescopios no queden limitados al uso de una sola institución, sino que puedan compartirse con otros establecimientos educativos y comunidades de cada departamento.

De esta manera, la iniciativa apunta a ampliar el acceso a experiencias de observación astronómica y generar espacios de aprendizaje colectivo, con participación de estudiantes y docentes de distintos puntos de San Juan.

Qué características tienen los telescopios entregados

Los equipos distribuidos son telescopios reflectores con un objetivo de 76 milímetros de diámetro y una distancia focal de 900 milímetros.

Además, cuentan con tres oculares, un buscador 5x24 y un trípode de aluminio con montura ecuatorial, entre otras características técnicas que permitirán realizar observaciones astronómicas.

Después de la entrega, especialistas instalaron uno de los instrumentos en la Plaza Seca del Centro Cívico. Allí, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar sus primeras observaciones y experimentar de manera directa con los equipos.

La jornada permitió que los alumnos tuvieran un primer acercamiento práctico a la astronomía, una experiencia que ahora podrá continuar en sus escuelas y extenderse a otras comunidades de la provincia.