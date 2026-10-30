San Juan concretó el envío del primero de tres contenedores previstos hacia Vietnam y prepara una nueva operación comercial para diciembre, que tendrá al mosto de uva como protagonista. Así lo confirmó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de la provincia, en diálogo con DIARIO HUARPE, al explicar los avances de los grupos exportadores y la estrategia para ampliar la presencia de productos sanjuaninos en mercados internacionales.

"Se envió a Vietnam la semana pasada el primero de tres contenedores, y ahora en diciembre, si Dios quiere y todo nos acompaña, sale mosto de uva", señaló el funcionario. Además, explicó que la comercialización de mosto fue uno de los principales objetivos que impulsaron la conformación del grupo exportador.

Vietnam, un nuevo destino para el mosto sanjuanino

Alonso destacó la importancia de avanzar con nuevos mercados para evitar que las exportaciones provinciales dependan de un solo destino. En ese sentido, consideró que la diversificación permite aprovechar las oportunidades comerciales que aparecen en diferentes países.

"En esto no solamente hay que tener la mirada puesta en Brasil, sino que hay que diversificar mercados, mirar todas las opciones y estar atentos a todas las oportunidades", expresó. El funcionario remarcó que el trabajo con Vietnam forma parte de esa estrategia de expansión comercial.

El trabajo de los grupos exportadores

El director de Comercio Exterior explicó que las operaciones internacionales se desarrollan mediante grupos de empresas que trabajan de manera conjunta para llegar a nuevos compradores. Estas iniciativas cuentan con financiamiento de Fundación ICBC y PROM Argentina, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la actividad exportadora.

Alonso también destacó que la provincia viene trabajando para generar oportunidades tanto para grandes compañías como para micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, sostuvo que el comercio exterior no debe quedar limitado a los sectores productivos de mayor escala.

Las herramientas para llegar a nuevos mercados

El funcionario mencionó las herramientas que la Dirección de Comercio Exterior puso a disposición de los empresarios durante los últimos tres años. Entre ellas, destacó la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Argentina Trade and Net, que permite establecer contactos con 150 embajadas, y la página de la oferta exportable de San Juan.

También señaló la importancia de FOB-VUCE, una plataforma que permite calcular precios de exportación e importación, además de la participación en ferias y rondas de negocios. Estas acciones buscan facilitar el acceso de las empresas locales a compradores internacionales y mejorar sus posibilidades de concretar operaciones.

La diversificación como estrategia exportadora

Alonso sostuvo que la provincia debe continuar buscando oportunidades en distintos destinos para ampliar sus ventas al exterior. La experiencia con Vietnam, con el primer contenedor enviado y la posibilidad de concretar una operación de mosto en diciembre, forma parte de ese objetivo.

"Hay que diversificar mercados, mirar todas las opciones y estar atentos a todas las oportunidades", insistió el director de Comercio Exterior. De esta manera, San Juan busca consolidar nuevos vínculos comerciales y ampliar la llegada de sus productos a mercados internacionales.