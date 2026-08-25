San Juan espera a Nación para definir su nuevo sistema de votación

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, se refirió al debate por la reforma del sistema electoral provincial y confirmó que el oficialismo trabaja para avanzar hacia un nuevo mecanismo de votación.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Martín explicó que el tratamiento está relacionado con las definiciones que adopte el Gobierno nacional respecto de las PASO. La provincia ya cuenta con un proyecto enviado por el Ejecutivo para derogar el Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD) y modificar el régimen de partidos políticos. El expediente ingresó a la Legislatura en marzo de este año.

“Estamos esperando que se aclare a nivel nacional cuál va a ser el sistema electoral para ver si podemos tener un sistema electoral acorde al que tiene Nación”, explicó Martín.

El SIPAD, en la mira

El SIPAD (Sistema de Participación Abierta Democrática) fue incorporado al Código Electoral de San Juan en 2022, luego de la eliminación de las PASO provinciales. El mecanismo se utilizó por primera vez en las elecciones provinciales de 2023 y permite la competencia de distintas subagrupaciones dentro de una misma agrupación política.

Ahora, el Gobierno de Marcelo Orrego impulsa su derogación. El proyecto oficial argumenta que el sistema electoral debe garantizar mayor certeza, previsibilidad y claridad para el elector.

Martín confirmó que existe una decisión política de avanzar en ese sentido.

“La provincia ya lo eliminó en la época del gobernador Uñac”, señaló inicialmente el vicegobernador, en referencia a las PASO, y aclaró luego que “el SIPAD, que es el que hoy está vigente, nosotros, por supuesto, lo vamos a eliminar”.

La iniciativa ya figura entre los asuntos que comenzaron a ser considerados por la Legislatura. En la documentación oficial del cuerpo legislativo consta el proyecto que propone derogar el capítulo correspondiente al SIPAD y modificar el Estatuto de los Partidos Políticos.

La reforma nacional será determinante

Uno de los puntos que Martín planteó como condicionante es la discusión que se desarrolla a nivel nacional sobre las PASO.

Actualmente, el Gobierno nacional impulsa modificaciones al sistema electoral, por lo que San Juan analiza cómo adecuar su legislación provincial al eventual nuevo escenario.

“Si el Gobierno nacional logra los votos para poder cambiarlo, veríamos la posibilidad de tener un sistema electoral más o menos acorde al que tiene Nación”, sostuvo Martín.

En ese sentido, el vicegobernador explicó que la provincia podría avanzar hacia un esquema similar al nacional si finalmente se concreta la modificación del régimen electoral.

“Si Nación suspende también, la provincia estaría en la misma línea de suspender las primarias”, afirmó.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la eliminación del SIPAD. El oficialismo deberá definir qué mecanismo lo reemplazará y cómo se organizarán las internas o la selección de candidatos dentro de los partidos políticos.

Sin definición sobre un eventual adelantamiento de elecciones

Martín también fue consultado sobre la posibilidad de que San Juan adelante las elecciones provinciales de 2027.

Al respecto, indicó que se trata de una decisión que corresponde al gobernador Marcelo Orrego y que, por el momento, no existe una definición al respecto. “Es una potestad que tiene el gobernador de establecer la fecha de elecciones”, señaló.

El vicegobernador agregó que el tema podría definirse “a principios del año próximo”, aunque evitó anticipar qué decisión tomará el Ejecutivo.

De esta manera, el oficialismo sanjuanino mantiene abierto el debate sobre el futuro esquema electoral. La primera definición será la derogación del SIPAD, mientras que el mecanismo que lo reemplazará quedará atado a las modificaciones que finalmente se aprueben a nivel nacional y a los consensos que puedan alcanzarse dentro de la Legislatura provincial.