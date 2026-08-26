San Juan se prepara para un miércoles marcado por el alerta amarilla por la presenca de viento Zonda y un fuerte aumento de la temperatura. Para este 26 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 29°C, mientras que durante las horas de mayor intensidad del viento podrían registrarse ráfagas que alcancen los 70 km/h en distintos sectores de la provincia.

La jornada comenzará con condiciones más tranquilas. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 14°C y viento del Noroeste de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

Por la mañana aumentará la nubosidad y la temperatura rondará los 12°C. El viento continuará llegando desde el Noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio más importante llegará durante la tarde, cuando se prevé el ingreso del viento del Oeste y comenzará a sentirse con mayor fuerza el Zonda. Según el SMN, el viento sostenido alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas oficialmente previstas de entre 51 y 59 km/h. Sin embargo, en algunos sectores de San Juan podrían alcanzar los 70 km/h.

El fenómeno estará acompañado por un marcado ascenso térmico. La temperatura llegará hasta los 29°C durante la tarde, en una jornada que prácticamente no presenta probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche cambiarán nuevamente las condiciones. El viento rotará al sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura descenderá hasta aproximadamente los 24°C y el cielo permanecerá mayormente nublado.

De esta manera, el miércoles estará atravesado por fuertes ráfagas y un importante aumento de la temperatura, con el viento Zonda como principal protagonista durante la tarde.

Qué se espera para el jueves

Después del Zonda y del ingreso del viento Sur, las condiciones cambiarán considerablemente el jueves 27 de agosto. El SMN anticipa una jornada más fresca, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima de 19°C.

Durante la mañana se esperan chaparrones, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas. En ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo continuará nublado y las chances de lluvia disminuirán.

El viento también seguirá presente, principalmente desde los sectores Sur y Sudeste, con ráfagas que en algunos momentos podrían alcanzar los 50 km/h.