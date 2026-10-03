La Secretaría de Ambiente de San Juan puso en marcha una prueba piloto para dar solución a un histórico pasivo ambiental: el tratamiento de tubos fluorescentes en desuso.

La iniciativa se implementó desde la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos, en este contexto, el organismo estatal adquirió e instaló un equipo especializado de origen nacional que destruye por completo estas unidades y procesa sus vapores tóxicos para evitar la emisión de mercurio y fósforo al entorno, reduciendo drásticamente el espacio de almacenamiento.

La máquina, llamada "LampTroyer" realiza sus operaciones en un sector interno del Estadio San Juan del Bicentenario. Este lugar, durante varios años, se usó como un depósito que acumuló una gran cantidad de estos componentes descartados desde las reparticiones del Estado Provincial, especialmente del Centro Cívico.

La operación técnica está a cargo de dos operarios capacitados de la Cooperativa de Trabajo Cordillerana, quienes ya han procesado alrededor de 950 tubos. La máquina opera en ciclos continuos de 40 minutos para evitar el sobrecalentamiento de la estructura y asegurar el rendimiento del sistema de filtrado.

Sobre el origen y el diagnóstico de una problemática ambiental considerable de estos componentes, habló el subsecretario Santiago Ceballos a DIARIO HUARPE: "Hay un pasivo ambiental que por años no se ha ido tratando. Nuestra subsecretaría tiene a cargo todo lo que son la gestión de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos de la provincia".

"Los tubos fluorescentes por suerte se están dejando de construir, pero todavía hay un volumen en el comercio bastante importante. El mayor problema es que tienen una carga de mercurio que son residuos peligrosos. Una vez rotos pueden emitir gases de mercurio y de fósforo liberados al ambiente y generar contaminación", señaló el funcionario.

Ceballos aclaró que la ventaja que ofrece este sistema, es "reduce el volumen y el impacto que podría llegar a tener si este fluorescente se rompe de manera no segura. Lo que se hace es una destrucción total por medio de unas cadenas que pulverizan el vidrio".

Comentó que la capacidad de procesamiento de la máquina es de entre 1.000 y 1.500 tubos por ciclo. Llegado ese número máximo, los filtros se saturan y posteriormente deben ser reemplazados. Hasta el momento ya llevan 900 unidades pulverizadas.

Cómo funciona el proceso de pulverización y filtrado

El equipo —desarrollado y patentado en Buenos Aires bajo la marca Lamp Troyer por un ingeniero argentino— cuenta con un diseño compacto de aproximadamente 1,5 m2. que facilita su traslado. Su mecanismo de acción comprende dos etapas fundamentales:

Trituración del material sólido : El tubo ingresa por una boca de acceso hacia un tambor de 200 litros. En su interior, un motor acciona un sistema de cadenas que pulveriza el vidrio en trozos mínimos.

: El tubo ingresa por una boca de acceso hacia un tambor de 200 litros. En su interior, un motor acciona un sistema de cadenas que pulveriza el vidrio en trozos mínimos. Captación y purificación de gases: De forma simultánea, una aspiradora integrada absorbe los vapores peligrosos liberados durante el rompimiento. Los gases atraviesan tres etapas de filtrado consecutivo: un primer filtro industrial para partículas gruesas; un segundo filtro HEPA para micropartículas de alta eficiencia; y un tercer filtro de carbón activado granulado que neutraliza y retiene de manera casi total el mercurio y el fósforo.

Riesgos para la salud y proyectos de reutilización

Los tubos fluorescentes convencionales representan un residuo peligroso debido a su carga interna de mercurio. "La rotura de estos dispositivos en basurales o espacios sin control expone a las personas a vapores tóxicos capaces de provocar severos trastornos de desarrollo cerebral, hormonales y afecciones en mujeres embarazadas, además de contaminar fuentes de agua si entran en contacto con lechos de ríos o acuíferos", advirtió Ceballos.

En otro aspecto, la provincia inició estudios de laboratorio sobre el vidrio pulverizado resultante para determinar si conserva trazas químicas de mercurio. Si resulta positivamente, este material molido podrá reincorporarse como materia prima en cadenas de producción de botellas y envases de vidrio.

También, afirmó que, una vez que concluya esta etapa piloto y se termine de reducir el pasivo ambiental en las dependencias de la administración pública -y reemplazar los tubos convencionales por iluminación LED- se pasará a una segunda fase: "Esto irá abriendo puertas para ampliarlo, hacer campañas y brindar este servicio a privados, otras empresas y a la comunidad en general".