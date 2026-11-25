El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno provincial establece que los partidos y frentes políticos deberán contar con postulantes en la totalidad de los departamentos para participar en la categoría provincial. Fabián Martín explicó, en Radio Sarmiento, que el requisito eleva la exigencia vigente, que hasta ahora era de 10 distritos, y reconoció que el planteo genera cuestionamientos de algunos espacios políticos.

Los partidos y frentes políticos que quieran competir por la Gobernación de San Juan deberán presentar candidatos en los 19 departamentos de la provincia. Esa es una de las condiciones que incorpora el proyecto de reforma electoral que impulsa el oficialismo y que busca reemplazar el actual Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad).

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, confirmó que la iniciativa establece una mayor exigencia de representación territorial para las fuerzas políticas que pretendan participar en las elecciones provinciales. De esta manera, ya no alcanzará con presentar candidatos en una parte del territorio sanjuanino, como permitía la legislación anterior.

"En la última ley se necesitaba tener candidatos en 10 de los 19 departamentos. En esta se exige tener candidatos en los 19 departamentos para poder participar en la contienda provincial", explicó Martín durante una entrevista radial.

La condición alcanza a las fuerzas que busquen competir por los cargos provinciales, entre ellos gobernador, diputados proporcionales y diputados departamentales. En consecuencia, los espacios que aspiren a presentar una fórmula para gobernador y vice deberán contar con candidatos en todos los departamentos.

La propuesta, sin embargo, contempla una alternativa para los partidos que no logren reunir esa estructura territorial. Según detalló el vicegobernador, podrán participar en las categorías municipales, es decir, con candidatos a intendentes y concejales, siempre que se encuentren constituidos legalmente y cumplan con los requisitos correspondientes.

Los cuestionamientos de los partidos

La exigencia de alcanzar los 19 departamentos ya genera planteos de algunos espacios políticos minoritarios, que consideran que la condición puede dificultar su participación en la disputa por la Gobernación. El argumento es que pueden contar con una fórmula provincial y tener representación en varios distritos, aunque no necesariamente en la totalidad del territorio.

Martín reconoció que se trata de una discusión que deberá abordarse durante el tratamiento legislativo. "Entiendo que es válida la manifestación, iremos evaluando, iremos viendo cuál es la opción más importante en este sentido", señaló.

El vicegobernador también defendió el requisito al considerar que resulta difícil que una fuerza política con candidatos solamente en siete, ocho o diez departamentos pueda competir con una fórmula para gobernador. En ese sentido, sostuvo que la intención es que los espacios que participen en la contienda provincial tengan una estructura política extendida en toda la provincia.

De todos modos, aclaró que el proyecto todavía puede incorporar modificaciones y que las objeciones serán escuchadas. La Cámara de Diputados convocará a los partidos con representación legislativa y que se encuentren al día con sus obligaciones jurídicas para analizar la iniciativa y recibir sus propuestas.

Los otros cambios del sistema electoral

La exigencia de representación en los 19 departamentos es uno de los puntos de la reforma electoral presentada por el oficialismo. El proyecto propone eliminar el Sipad y establecer un sistema de elección general en el que cada partido o frente llegue a los comicios con una lista definitiva y un solo candidato por categoría.

También incorpora la boleta única de papel, con una separación entre los cargos provinciales y municipales. Por un lado, los ciudadanos elegirán gobernador y legisladores provinciales; por otro, intendentes y concejales. Esto permitirá seleccionar candidatos de distintas fuerzas políticas en cada categoría.

Además, las internas partidarias podrán ser abiertas o cerradas, según lo que defina cada espacio, pero deberán ser organizadas y financiadas por las propias fuerzas políticas, sin aportes del Estado.

El proyecto tomará estado parlamentario este jueves y será girado a las comisiones correspondientes. Martín señaló que la intención es avanzar con su tratamiento antes de que finalice el año o durante las sesiones extraordinarias de enero y febrero, de manera que el nuevo régimen pueda aplicarse en las elecciones provinciales de 2027.