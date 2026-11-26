Esta semana se conoció que Argentina logró un récord histórico en exportaciones mineras, superando en octubre todo lo exportado en 2025. En este marco, San Juan jugó un papel fundamental. Según el informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la provincia acumuló US$ 1.516 millones en exportaciones mineras entre enero y octubre de 2026. Esta cifra representa un crecimiento del 2,4% respecto al mismo período del año anterior.

Con este monto, San Juan se consolida como el segundo polo exportador minero del país, solo por detrás de Santa Cruz, que lidera con US$ 2.898 millones. En conjunto, ambas provincias explican más del 59% del total, completando los principales puestos provincias como Jujuy (US$ 1.467 millones), Salta (US$ 896 millones) y Catamarca (US$ 520 millones).

El dato de octubre no fue el mejor para la provincia. Las exportaciones mineras sanjuaninas alcanzaron los US$ 90 millones, lo que representó una caída del 41,7% [Nota: en este tramo del texto original se perdió parte de la frase al pegarse el formato sobre US$ 154 millones]. A pesar de esta baja mensual, el acumulado anual se mantiene en terreno positivo gracias al buen desempeño de los meses anteriores.

El perfil exportador de San Juan es casi monocromático. En octubre de 2026, el oro representó el 94,8% de las ventas mineras de la provincia. Le sigue, muy de lejos, el grupo de productos de cales, que explicó el 3,2% de las exportaciones mineras. Esta dependencia del oro explica por qué las oscilaciones del precio internacional del metal tienen un impacto directo en la economía provincial.

La importancia de la minería para San Juan va más allá de los números absolutos. En los primeros 10 meses de 2026, la minería representó el 86,1% de las exportaciones totales de la provincia. Es decir, casi 9 de cada 10 dólares que ingresaron a San Juan por ventas al exterior provinieron de la actividad minera. Estos datos generan expectativas ya que todavía los proyectos mineros de en cartera como Vicuña o Los Azules no han empezado a producir.