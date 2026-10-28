El Gobierno de San Juan impulsa la formación de jóvenes emprendedores con proyección internacional a través del programa Primeros Pasos del Emprendedor Exportador, una iniciativa que brinda herramientas sobre comercio exterior, oportunidades de negocios y estrategias para ingresar a mercados internacionales.

La propuesta, desarrollada por los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación y de Educación, llegó a estudiantes de Valle Fértil, San Martín y Capital mediante jornadas realizadas en instituciones educativas de esos departamentos.

Desde su puesta en marcha, en 2024, el programa capacitó a alrededor de 1.950 personas. Además, uno de los balances sobre su alcance en establecimientos educativos registró aproximadamente 1.689 jóvenes de 19 instituciones públicas y privadas.

Estudiantes sanjuaninos participaron de capacitaciones para llevar productos y servicios locales a mercados internacionales. (Gentileza)

Valle Fértil y San Martín se sumaron a la iniciativa

En el Instituto de Educación Superior Técnica Valle Fértil, las disertaciones estuvieron a cargo de Federico Cordero, director de Desarrollo Económico, y Adrián Alonso, director de Comercio Exterior.

La jornada se organizó junto al área de Educación Superior Técnica del Ministerio de Educación, encabezada por Emanuel Ponce, y contó con la participación de la directora del establecimiento, Patricia Brizuela, y el docente Emilio Fernández.

También asistieron empresarios locales, jóvenes emprendedores y el concejal Pedro Lucero. Durante el encuentro, los estudiantes analizaron el potencial productivo de la región y conocieron aspectos normativos, logísticos y comerciales necesarios para desarrollar negocios fuera del país.

En San Martín, alrededor de 50 alumnos de séptimo año del Colegio Parroquial San Juan Bosco participaron de una capacitación orientada a incorporar una mirada global sobre sus proyectos. La actividad fue articulada por el párroco Orlando Sánchez, la directora Cecilia Silva y el equipo docente.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Adrián Alonso y del enólogo Carlos Carbajo, integrante de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico.

Más de 150 alumnos participaron en Capital

En la EPET N.º 4, más de 150 estudiantes de sexto y séptimo año recibieron formación sobre emprendedurismo y comercio exterior. La actividad estuvo dirigida a las orientaciones Técnico Químico, Técnico en Informática Profesional y Personal, y Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones.

El objetivo fue acercar conocimientos que permitan a los futuros egresados identificar oportunidades comerciales, desarrollar proyectos productivos y evaluar alternativas para ofrecer bienes y servicios sanjuaninos en otros países.

Anunciaron medias becas para continuar los estudios

Durante las jornadas también se anunció el otorgamiento de dos medias becas para estudiantes de séptimo año interesados en continuar su formación en Comercio Internacional u otra carrera.

La propuesta cuenta con la colaboración de la Fundación Manfredi y la Universidad Católica de Cuyo.

Con estas acciones, el programa busca vincular la formación educativa con el desarrollo productivo provincial y promover que los jóvenes incorporen herramientas para transformar sus ideas en emprendimientos con posibilidades de crecimiento y proyección internacional.