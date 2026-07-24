San Juan alcanzó un importante avance en materia de salud pública: actualmente resuelve en la provincia el 90% de las cirugías pediátricas, evitando que la mayoría de los niños deban ser derivados a centros de mayor complejidad en otras jurisdicciones. El dato fue confirmado por el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica, Dr. Sergio López, en diálogo con DIARIO HUARPE, luego de que el área obtuviera la acreditación de calidad otorgada por la Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica.

El profesional destaca que el reconocimiento evalúa la atención médica, la infraestructura, la tecnología y la formación de nuevos especialistas. "Hoy ya no derivamos el 90% de las patologías quirúrgicas pediátricas. Antes muchas intervenciones debían hacerse fuera de San Juan, pero el crecimiento del servicio permitió que la mayoría de los niños puedan ser operados acá", explicó.

López destacó que este cambio fue posible gracias a la incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas, mayor equipamiento y la consolidación de un equipo interdisciplinario compuesto por 16 cirujanos pediátricos, además de residentes, enfermeros y otros profesionales.

Entre las especialidades que más evolucionaron mencionó la cirugía de malformaciones de la pared torácica, la urología pediátrica y la oncología infantil. "Hay patologías que antes se derivaban en todos los casos y, en la actualidad, prácticamente ya no salen de la provincia", aseguró.

López indicó que solo continúan derivándose enfermedades extremadamente complejas y de muy baja frecuencia, que requieren centros de alta especialización por la escasa cantidad de casos que se presentan.

El crecimiento también se refleja en la actividad del servicio. Según precisó el jefe de Cirugía Pediátrica, durante 2025 se realizaron 1.205 intervenciones quirúrgicas, con un pico cercano a 200 operaciones solo en diciembre, uno de los meses de mayor demanda.

La reciente acreditación nacional tendrá una vigencia de cinco años y posiciona a San Juan como la única provincia de Cuyo que actualmente cuenta con este reconocimiento. "Esto demuestra que estamos brindando atención de calidad y que somos un centro apto para formar cirujanos pediátricos. Pero también nos compromete a seguir creciendo y mejorando cada día", concluyó López.

Con menos derivaciones, mayor capacidad resolutiva y un equipo cada vez más especializado, el sistema sanitario provincial consolida un modelo que permite que la gran mayoría de los niños sanjuaninos puedan recibir tratamiento quirúrgico sin salir de la provincia.