El Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación pondrán en marcha un programa integral para prevenir el grooming en las escuelas de la provincia. La iniciativa busca fortalecer la detección temprana de este delito, generar conciencia sobre los riesgos en entornos digitales y promover un uso seguro de las tecnologías entre niñas, niños y adolescentes.

La propuesta surge en un contexto de fuerte crecimiento de las denuncias. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 9 causas, mientras que durante 2025 la cifra trepó a 75 denuncias. En tanto, hasta julio de 2026 ya ingresaron 69 casos y las proyecciones indican que podrían superar los 158 antes de finalizar el año, lo que representaría un incremento del 113% respecto al año anterior.

El programa se desarrollará junto al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, reconocido por su trabajo en delitos tecnológicos y ciberseguridad. Además, contará con la participación de TikTok Argentina, en el marco de acciones destinadas a fomentar una ciudadanía digital responsable.

Como parte de la iniciativa, especialistas de OCEDIC brindarán dos charlas presenciales dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias provinciales y de institutos preuniversitarios. Los encuentros abordarán temas como grooming, ciberbullying y huella digital, promoviendo la reflexión sobre los riesgos en internet y brindando herramientas para actuar ante situaciones de peligro.

Desde el Ministerio Público destacaron que el trabajo preventivo complementa la investigación y persecución penal de este delito, al tiempo que fortalece el rol de las familias y de las instituciones educativas en el cuidado de los adolescentes.

La presentación oficial del programa se realizará este miércoles 5 de agosto. A las 9 habrá una conferencia de prensa en el Foyer del Salón Gobernador Eloy Próspero Camus, en el Centro Cívico, con la participación del fiscal general Guillermo Baigorrí, la ministra de Educación Silvia Fuentes, el fiscal Pablo Martín y la secretaria de Educación Mariela Lueje.

Luego, a las 9:45, se desarrollará la primera charla destinada a estudiantes de escuelas públicas y privadas, mientras que a las 17 se realizará un segundo encuentro con alumnos de los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan.