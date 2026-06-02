San Juan fue sede por primera vez del programa “Formando Líderes”, una iniciativa del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que se desarrolló el sábado 30 de mayo en el Auditorio Emar Acosta.

La jornada reunió a dirigentes, entrenadores, árbitros, futbolistas y representantes de instituciones deportivas, en una propuesta orientada a la capacitación y el fortalecimiento institucional del fútbol argentino.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín; la secretaria de Bienestar General, Florencia Ficcardi; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; el vicepresidente de AFA, Javier Treuque; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías. También participaron la presidenta de Fútbol Femenino del Consejo Federal, Paola Soto, y la integrante del Comité de Fútbol Femenino de FIFA, Silvia Giménez.

Durante la jornada se realizaron capacitaciones vinculadas a gestión de clubes, arbitraje, psicología y liderazgo deportivo, marco legal del fútbol y enseñanza de la disciplina desde un enfoque pedagógico.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Gonzalo García, Estela Maldonado, María Laura Reichmann, Patricio Mc Inerny, Fernando Miranda y Fabián Alejo, quienes desarrollaron contenidos específicos de sus áreas de trabajo y experiencia.

El programa incluyó un espacio final de intercambio entre disertantes y asistentes, donde se realizaron preguntas y se compartieron experiencias vinculadas a la gestión y el desarrollo del deporte.

La actividad forma parte de las políticas de capacitación impulsadas por el Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deporte, con el objetivo de fortalecer las instituciones deportivas de la provincia.