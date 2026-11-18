San Juan registró una caída del 3,6% en la cantidad de empleadores privados entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, aunque se ubicó entre las jurisdicciones menos afectadas por la contracción empresarial del país. Así lo reveló un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado con estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contabilizó 32.163 empleadores menos en Argentina durante ese período.

Mientras que el retroceso nacional alcanzó el 6,3%, San Juan presentó una disminución considerablemente menor y se posicionó como la tercera jurisdicción con menor caída. Solo Tucumán, con una baja del 1,6%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 2,7%, registraron reducciones más moderadas.

Neuquén fue la única provincia que mostró un crecimiento en la cantidad de empleadores privados, con una suba del 1,9%, impulsada por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

San Juan entre las provincias menos afectadas

El relevamiento permite dimensionar las diferencias entre las economías provinciales. Mientras San Juan perdió el 3,6% de sus empleadores, otras jurisdicciones experimentaron retrocesos de dos dígitos.

La Rioja encabezó las caídas con el 18,4%, seguida por Tierra del Fuego (-16,6%), Catamarca (-14,6%) y Chaco (-13,2%). También se registraron fuertes disminuciones en Corrientes, Santa Cruz, Misiones y Formosa.

Aunque el desempeño sanjuanino fue relativamente favorable, los datos muestran que la provincia tampoco quedó al margen de la reducción de empleadores registrados.

El informe no permite identificar directamente qué actividades explican la disminución en San Juan. Para conocer el impacto provincial por rubro es necesario analizar las estadísticas sectoriales y consultar a las entidades empresariales locales.

El país perdió más de 32.000 empleadores

A nivel nacional, la cantidad de empleadores privados se ubicó en 475.685 durante agosto de 2026. Esto representa una caída interanual del 2,9%, equivalente a 14.241 empleadores menos respecto del mismo mes de 2025.

Si la comparación se extiende hasta noviembre de 2023, la reducción alcanza las 32.163 unidades empleadoras, con una contracción acumulada del 6,3%.

Los sectores más afectados durante el último año fueron el comercio, con 5.987 empleadores menos; transporte y almacenamiento, con una reducción de 2.602; e industria manufacturera, con 2.529 menos.

También se registró una disminución de 1.308 empleadores en los servicios inmobiliarios.

En total, 14 de los 18 sectores relevados mostraron retrocesos durante el último año. Solamente cuatro actividades lograron incrementar su cantidad de empleadores.

Qué significa la caída de empleadores

Los datos de la SRT permiten conocer cuántos empleadores cuentan con trabajadores declarados dentro del sistema de riesgos del trabajo.

Sin embargo, una disminución en ese registro no significa necesariamente que todas esas empresas hayan cerrado definitivamente. También puede responder a firmas que continúan funcionando sin personal registrado u otros cambios administrativos.

Por ese motivo, las cifras deben interpretarse como una reducción neta de empleadores registrados y no como un recuento exacto de cierres empresariales o puestos de trabajo perdidos.

En el caso de San Juan, el informe abre interrogantes sobre la evolución del comercio, la industria y otros sectores productivos, así como sobre la capacidad de las empresas para sostener y generar empleo formal.