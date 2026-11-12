La Selección de Ciclismo de San Juan se quedó con el medallero del Campeonato Argentino de Pista Elite, Sub 23 y Adaptado 2026, disputado del 4 al 8 de noviembre en el Invencible Velódromo de Rafaela, Santa Fe. El seleccionado provincial reunió a ciclistas de las ramas convencional y adaptado y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan.

En el medallero convencional, la delegación sanjuanina contabilizó siete medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce. Las selecciones de Accos y Acinproba completaron el podio del campeonato.

Los oros de San Juan en Rafaela

Entre los resultados más destacados estuvieron las actuaciones de Rubén Ramos Meglioli y Lisandro Bravo, quienes consiguieron el oro en Persecución por Equipos Elite, junto a Nehuen Erripa, de Olavarría, y Gonzalo Romero, de Pueblo de la Paz. Bravo también obtuvo dos primeros puestos en Scratch y Eliminación de Sub 23.

En Damas Elite, Abril Capdevila ganó el Scratch y Ludmila Aguirre se impuso en Eliminación. Rubén Ramos Meglioli consiguió el oro en Eliminación Elite, mientras que Maribel Aguirre y Ludmila Aguirre ganaron la Madison de Damas Elite.

Además, Maribel Aguirre obtuvo el primer puesto en Ómnium y Persecución Individual de Damas Elite. En Adaptado, María José Quiroga ganó el Kilómetro de Damas (Women B), Maximiliano Pérez hizo lo propio en Hombres (Men B), Sergio Gómez consiguió dos oros en Kilómetro y Scratch (MC2), y Magdalena Sergo se impuso en ambas pruebas de Women C3.

Las medallas de plata y bronce

Las cinco medallas de plata llegaron a través de Maribel Aguirre, quien fue segunda en Scratch, Vuelta a los Puntos y Eliminación de Damas Elite, y Rubén Ramos Meglioli, que obtuvo el segundo lugar en Vuelta a los Puntos y Ómnium de Elite.

En Adaptado, Alfredo Ramón Tejada consiguió la plata en Kilómetro de Hombres (Men B), mientras que Alejandro Pereyra Navas fue segundo en Kilómetro y Scratch (MC5).

Por su parte, las dos medallas de bronce correspondieron a Ludmila Aguirre, en Vuelta a los Puntos de Damas Elite, y Kevin Agustín Tivani, en Eliminación de Sub 23.

San Juan dominó el medallero convencional

La clasificación oficial del medallero convencional no incluye las medallas de las pruebas adaptadas ni las competencias por equipos. Bajo ese criterio, San Juan finalizó en el primer puesto con siete preseas doradas, cinco plateadas y dos de bronce.

El Campeonato Argentino fue organizado por la Asociación Ciclista Centro Oeste Santafesino y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. La actuación del seleccionado provincial permitió cerrar la competencia nacional con el primer lugar del medallero.