Los abogados matriculados en San Juan podrán acceder a copias digitales de planos de mensura mediante un nuevo servicio online que busca agilizar trámites y facilitar el ejercicio profesional. La herramienta surgirá de un convenio firmado entre el Foro de Abogados de San Juan y la Dirección de Geodesia y Catastro, organismo que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

A partir del acuerdo, la Dirección de Geodesia y Catastro pondrá a disposición del Foro su base de datos de planos de mensura de la provincia. De esta manera, los profesionales podrán solicitar y obtener copias en formato digital a través de la página web de la institución, www.fasj.org.ar.

Uno de los puntos centrales del sistema será la validación oficial de los documentos. Cada plano contará con un código QR que permitirá verificarlo online ante la Dirección de Geodesia y Catastro y acreditar su validez para el trámite correspondiente.

Cómo funcionará el nuevo servicio

La iniciativa apunta a modernizar el acceso a documentación utilizada habitualmente en distintas actuaciones profesionales. En particular, representa una herramienta de utilidad para abogados que trabajan en el ámbito del Derecho Civil y necesitan planos de mensura para sus gestiones.

La posibilidad de obtener copias digitales y verificar su autenticidad mediante un código QR busca simplificar procedimientos y reducir las dificultades vinculadas con el acceso a este tipo de documentación.

Quiénes firmaron el convenio

Por el Foro de Abogados participaron de la firma su presidente, José Gabriel Salinas; la vicepresidenta, Gabriela Ramos Rojas; y los integrantes del Directorio Valeria Pérez y Héctor Eduardo Vizcaíno Righetti.

Desde la institución señalaron que el acuerdo forma parte de una línea de trabajo orientada a incorporar herramientas y beneficios para los matriculados, facilitar las tareas cotidianas y contribuir a mejorar el servicio de administración de justicia.